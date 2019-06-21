В Петербурге поисковики вручат потомкам героя его вещи с поля боя

В День памяти и скорби поисковики Санкт-Петербурга передадут родным бойца Великой Отечественной войны личные вещи, найденные во время раскопок на Синявинских высотах. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе администрации Приморского района. Церемония передачи реликвий пройдет на Серафимовском кладбище.

В числе личных вещей - ремень, портсигар, фонарик. Все они были найдены во время поисковых работ на Синявинских высотах, где в 1941-1944 году велись жесточайшие бои за город Ленинград. По подписной ложке, также обнаруженной среди найденных вещей, удалось установить имя погибшего бойца - Иван Торопчин. Поисковики нашли его родственников, и один из них, племянник Игорь Елизаров, на один день приедет в Санкт-Петербург из Самары, чтобы получить эти ценные свидетельства памяти.

Также в этот день на Серафимовском кладбище пройдет Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть Памяти".

Землей с воинских захоронений будут наполнены солдатские кисеты, которые вместе с землей со всех воинских захоронений страны и зарубежья поместят в гильзы артиллерийских снарядов. С воинскими почестями они будут установлены на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, который возводится сейчас в парке "Патриот" в Подмосковье.