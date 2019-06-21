В Петербурге скончался известный омский кардиолог

Известный омский врач, заведующий кардиологическим отделением Клинического кардиологического диспансера, заслуженный работник здравоохранения Омской области Александр Шустов скоропостижно умер в Санкт-Петербурге. Здесь он находился на курсах повышения квалификации.

В Северную столицу Александр Шустов приехал 19 июня. Как уже заявили специалисты, у 60-летнего врача остановилось сердце. В пресс-службе Клинического кардиологического диспансера сообщили, что прощание с врачом состоится 22 июня.

Александр Валентинович Шустов родился 23 февраля 1959 года в Кокчетавской области, закончил Волгоградский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Врачом-кардиологом работал более тридцати лет, помог огромному количеству пациентов со сложными нарушениями сердечного ритма.