В Петербурге туристов пригласят на "реставрационные экскурсии"

Любой житель России сможет присоединиться к эксклюзивным экскурсиям по реставрационным объектам Санкт-Петербурга, которые пройдут в городе на Неве в течении Недели реставрации с 24 по 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В рамках Недели реставрации профессиональные гиды пригласят зрителей посетить нижний храм собора Владимирской иконы Божьей Матери, Оранжерею и Домик садовника Питера Бука на Елагином острове, деревянную церковь Апостола Петра в Лахте, а главное - знаменитую балюстраду Исаакия с 24 ангелами, куда обычно не пускают туристов.

Записаться на экскурсию можно посредством on-line регистрации из любой точки России. Организаторами проекта выступает "Открытый город", Союз реставраторов Санкт-Петербурга и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ранее специалисты-реставраторы, экскурсоводы и сотрудники комитета по развитию туризма обсудили возможность участия российских туристов в пешеходных экскурсиях с посещением "закрытых" объектов культурного наследия. Это маршруты по Васильевскому острову с посещением особняка Брусницыных, прогулка по Таврической улице с экскурсией в доме Хренова и многое другое.