В Петербурге ветераны 22 июня будут ездить по городу бесплатно

В Северной столице проезд в городском транспорте 22 июня будет бесплатным для ветеранов, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга.

Это связано с проведением в городе большого количества мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

Воспользоваться правом бесплатного проезда смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Распространяется это право на "социальные" маршруты наземного пассажирского транспорта, а также на метро. Причем оно будет предоставлено ветеранам вне зависимости от их гражданства и места жительства.