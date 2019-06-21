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21.06.2019 18:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире

Текст: Вера Черенева

Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. Дело возбуждено по статье 156 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации.

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Все началось с того, что в полицию Приморского района Северной столицы поступили звонки от соседей, которые сообщили о детском плаче в одной из квартир. Полицейские, прибывшие на место ЧП, обнаружили двух мальчиков двух и трех лет. Они были дома совершенно одни.

Установили родителей малышей, это 30-летний отец и его 28-летняя жена. Их доставили в отдел полиции. В отношении отца составили протокол об административном правонарушении, а против матери возбудили уголовное дело.

Как прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, дети сейчас находятся в городской больнице. Проводятся необходимые процессуальные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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