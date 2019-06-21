В Петрозаводске медвежонок забрался на спортивную площадку

В Петрозаводске на улице Гвардейской камеры видеонаблюдения зафиксировали медвежонка, который забрался на волейбольную площадку. Она со всех сторон огорожена сеткой.

Но, как заметно на видео, дикий зверь все же смог найти лазейку. Случилось это около пяти часов утра. Улица Гвардейская находится на окраине Петрозаводска. Рядом - лесной массив. Скорее всего, медвежонок прибежал именно оттуда.

Заместитель министра природных ресурсов Карелии Павел Николаевский заявил, что в нынешнем году численность медведей в регионе достигла 3,5 тысячи особей. Звери проснулись голодными и бродят в поисках еды. Замминистра уверен, что появление диких зверей в городах и поселках провоцируют сами люди. У населенных пунктов есть неубранный мусор, который и привлекает медведей. Кроме того, некоторые прикармливают зверей на трассах, чего категорически делать нельзя.

Численность медведей регулируют в тех случаях, когда они угрожают жизни людей. Охота на них разрешена два раза в год: с 15 апреля по 25 мая и с 1 августа по 30 ноября. Можно отстрелить только 15 процентов от общей численности зверей.

Что касается случая с медвежонком на улице Гвардейской, то специалисты проверят близлежащую территорию.