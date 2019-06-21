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21.06.2019 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петрозаводске медвежонок забрался на спортивную площадку

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске на улице Гвардейской камеры видеонаблюдения зафиксировали медвежонка, который забрался на волейбольную площадку. Она со всех сторон огорожена сеткой.

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Но, как заметно на видео, дикий зверь все же смог найти лазейку. Случилось это около пяти часов утра. Улица Гвардейская находится на окраине Петрозаводска. Рядом - лесной массив. Скорее всего, медвежонок прибежал именно оттуда.

Заместитель министра природных ресурсов Карелии Павел Николаевский заявил, что в нынешнем году численность медведей в регионе достигла 3,5 тысячи особей. Звери проснулись голодными и бродят в поисках еды. Замминистра уверен, что появление диких зверей в городах и поселках провоцируют сами люди. У населенных пунктов есть неубранный мусор, который и привлекает медведей. Кроме того, некоторые прикармливают зверей на трассах, чего категорически делать нельзя.

Численность медведей регулируют в тех случаях, когда они угрожают жизни людей. Охота на них разрешена два раза в год: с 15 апреля по 25 мая и с 1 августа по 30 ноября. Можно отстрелить только 15 процентов от общей численности зверей.

Что касается случая с медвежонком на улице Гвардейской, то специалисты проверят близлежащую территорию.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск РГ-Видео
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