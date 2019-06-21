Новости

Во Франции обнаружили коров, над которыми ставили жестокие опыты 17:48
В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам 17:43
В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержан полицейский 17:40
Незаконные рубки в лесах Иркутской области сократились вдвое 17:38
Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске 17:37
Названы "байкерские" места в Москве 17:27
Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани 17:24
Во Франции произошло самое мощное за 40 лет землетрясение 17:22
Авиация ЮВО провела массовые ракетно-бомбовые удары в Крыму и на Кубани 17:20
Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и Москве 17:10
Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова 17:08
Обновлённый Volkswagen Passat доберётся до России в конце года 17:07
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины 17:00
Видео: Пожарные реанимировали котенка массажем сердца 17:00
На съемках сказки "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй человека ранили ножом 16:59
Немецкий спортсмен переплывет в Карелии Онежское озеро 16:49
Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 16:45
В парках Москвы открылись павильоны "Здоровая Москва" 16:36
Россиянин Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Лондоне 16:30
Роспотребнадзор разрешил купаться на всем Черноморском побережье 16:26
В Петербурге туристов пригласят на "реставрационные экскурсии" 16:23
Житель Нижегородской области убил трех человек 16:19
Жителя Прикамья задержали за попытку убить беременную женщину 16:16
В Госдуме оценили отставку грузинского спикера 16:16
Суд арестовал главу Пушкинского района 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 17:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Авиация ЮВО провела массовые ракетно-бомбовые удары в Крыму и на Кубани

Текст: Лариса Ионова

Авиация Южного военного округа нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по учебным целям в ходе учений на четырех полигонах на юге России.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в тренировочном полете по отработке задач нанесения ракетно-бомбовых ударов участвовало более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) под руководством главного командования ВКС России.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России

В учении на Юге России задействовано более 10 аэродромов военного округа. Были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ. Выполнив учебно-боевые задачи на авиационных полигонах, летный состав обеспечил возвращение авиации на аэродромы постоянного базирования.

Это второй этап масштабных учений на юге России. Ранее личным составом авиационных частей, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии"
В полиции признали нарушения по делу Голунова
Иран опроверг сообщение о послании Трампа после инцидента с беспилотником
Грузинская полиция задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси