ФСБ сообщила об увеличении трафика на границе Крыма с Украиной

С наступлением высокого курортного сезона количество автомобилей и граждан, пересекающих российско-украинскую границу на севере Крыма, значительно выросло. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Каждый день пограничники и сотрудники таможни досматривают и оформляют в трех международных пунктах пропуска на границе с Украиной около 11 тысяч человек и до 1500 автомобилей.

- В ближайшее время тенденция роста пассажирского и транспортного потоков сохранится, - считают сотрудники погранслужбы. - Учитывая, что наибольшее число людей пересекают госграницу перед праздниками, перед выходными и в нерабочие дни, приняты дополнительные меры для пропуска граждан и транспортных средств. В частности, задействованы все транспортные и пешеходные направления, при необходимости используется реверсное оформление.

Ранее председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк заявлял, что отдых в Крыму становится популярным среди украинцев, несмотря на "черный пиар" официального Киева в отношении полуострова. С начала 2019 года в Крыму уже побывали 102 тысячи иностранцев, из которых почти 4000 - из стран Европейского Союза и США.