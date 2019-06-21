Новости

Как встречают в мире летнее солнцестояние 11:37
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном 11:35
В Приморье из пробитых баков теплохода в море вылилось топливо 11:29
Московские врачи открыли "горячую линию" по вопросам качества хлеба 11:28
У преемника "Буханки" будет социальная модификация 11:28
В выходные в центре Москвы перекроют ряд улиц 11:15
ФСБ сообщила об увеличении трафика на границе Крыма с Украиной 11:08
В МИД РФ назвали протесты в Грузии спланированной провокацией 11:03
Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве в июне 10:57
Под Тверью восемь человек пострадали из-за заснувшего водителя 10:56
Социологи: Треть девушек ходит на свидания ради бесплатного ужина 10:49
США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана 10:45
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки 10:45
В Приангарье туристы 10 км пронесли на руках раненого олененка 10:43
В Петербурге скончался известный омский кардиолог 10:38
Камеры запечатлели пятнистую "крестницу" Памелы Андерсон с детенышем 10:37
На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2 10:36
В Рыбинске двухлетняя девочка получила серьезные травмы на батуте 10:30
В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей 10:30
В Омске скончалась писательница Виктория Луговская 10:23
Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх 10:15
Названы лучшие города РФ для скейтбординга 10:12
Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток 10:09
Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени 10:04
ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 10:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Размером не вышли

Крымчанам затягивают сроки оформления участков из-за "неправильной" площади
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 133(7891)
Крымчане часто сталкиваются с затягиванием сроков получения права собственности на землю в связи с тем, что выделяемые им муниципалитетами участки оказываются меньше или больше законодательно установленных размеров. Почему так получается и есть ли выход из сложившейся ситуации, разбиралась корреспондент "РГ".
Оформление земельных участков начинается с определения границ. Фото: Илья Изотов/ РГ Оформление земельных участков начинается с определения границ. Фото: Илья Изотов/ РГ
Оформление земельных участков начинается с определения границ. Фото: Илья Изотов/ РГ

Где берется "неформат"?

Получить приостановку в Госкомрегистре РК при осуществлении кадастрового учета и госрегистрации права из-за несоответствия размера надела нормам можно в нескольких случаях. Например, если вы с украинских времен имеете разрешение на разработку проекта отвода "неформатного" земельного участка и долгие годы не оформляете его. Дело в том, что, в соответствии с российским законодательством, участки, выделяемые гражданам из государственной или муниципальной собственности, имеют предельные размеры. То есть их площадь не должна быть больше или меньше той, которая прописана в республиканском законе о предоставлении земельных участков, а потом - в утверждаемых городами и районами градостроительных регламентах.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
Микрорайон Симферополя без инфраструктуры пообещали включить в ФЦП

В частности, в законе установлено, что для индивидуального жилищного строительства в городах и поселках городского типа может быть выделено от 0,05 до 0,08 гектара, а в поселках и селах - от 0,08 до 0,25 гектара. Если речь идет о предоставлении земли под садоводство, то можно выдать 0,06-0,12 гектара, под огородничество - 0,06-0,2, под дачу - 0,06-0,1 гектара. Муниципалитеты, утверждая регламенты, зачастую эти цифры просто копируют, не учитывая то, что в украинскую бытность минимальные размеры участков, например, под ИЖС в городе законодательно вообще не очерчивались, а максимальные составляли 10 соток. Вот и выделяли тогда городские власти по три-четыре сотки.

В те годы "неформатные" участки появлялись также, если репатрианты на пустующих землях строили свои дома, не имея на это разрешений от властей. О размерах тогда, конечно, никто не думал. Теперь власти пошли навстречу людям и в большинстве случаев готовы легализовать эти участки и дома.

Фото: Елена Гусакова/РГ
Почему садоводов крымского Партенита лишают полученной в 1990-е земли

Еще один повод получить приостановку - пытаться узаконить землю под принадлежащим вам много лет домом. Такая ситуация сложилась у симферопольца Николая Григорьевича. В 1987 году он получил в наследство дом с хозпостройками на участке в 271 квадратный метр. На дом у него правоустанавливающие документы есть, а на землю под ним - нет и не было. При этом в соответствии с законом он имел право получить землю под своим домом бесплатно. Сейчас, спустя почти 32 года, пожилой человек решил это сделать.

Симферополец обратился в горадминистрацию. Ведь сначала право собственности регистрируется за муниципалитетом, а затем он передает надел гражданину. Сотрудники администрации направили документы в республиканский Госкомрегистр. Процедура постановки на кадастровый учет в этом случае при отсутствии проблем с размерами участка должна была занять не более 10 дней. Но процесс растянулся более чем на три месяца, осуществление кадучета было приостановлено.

"Малышу" нужна справка

- Государственные регистраторы вынуждены принимать такие решения практически ежедневно, - говорит первый заместитель Госкомрегистра РК Алексей Костин. - В основном, при осуществлении кадучета и регистрации права собственности на участки, образуемые из земель муниципальной собственности и расположенные в границах населенных пунктов. Увеличение количества подобных решений в последнее время связано с утверждением в 2018-2019 годах органами местного самоуправления правил землепользования и застройки (ПЗЗ) территорий. В ПЗЗ установлены требования к минимальным и максимальным размерам образуемых участков, но не учтено фактически сложившееся там землепользование. Кроме того, органы местного самоуправления не всегда соблюдают установленные ими же требования к размерам образуемых участков при утверждении схем расположения наделов на кадастровом плане территории.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму землю льготникам предложили давать в соседних муниципалитетах

Проблема наиболее остро стоит в населенных пунктах, в частности, в крымской столице. Симферопольская администрация только в начале года получила около шестисот приостановок одновременно. Цифра значительная, так как в среднем за год выделенные муниципалитетом участки в крымской столице оформляют 2,5 тысячи граждан. И, по данным управления земельных ресурсов горадминистрации, 60-70 процентов имеют "неправильные" размеры. В подавляющем большинстве случаев, они маленькие (участки по 10 соток в городе встречаются редко).

Сейчас, для того чтобы снять приостановку, крымчане, оформляющие землю через МФЦ, вынуждены идти в орган местного самоуправления и брать заключение, подтверждающие, что фактические границы сложились до принятия ПЗЗ, и отсутствует возможность увеличения площади до нормативной. Крымчанам, которые оформляют землю через муниципалитет, проще - за них эту справку горадминистрация предоставляет в рамках межведомственного взаимодействия.

- Это заключение можно включать в текст решений об утверждении схем расположения участка на кадастровом плане и предварительном согласовании предоставления участка, - советует Костин.

Выход есть

Полноценным выходом из сложившейся ситуации может стать внесение изменений в действующие ПЗЗ, предусматривающих возможность отклонения от предельных размеров. Таким образом проблема уже урегулирована в Алуште. По этому же пути идет Симферополь.

Фото: Катерина Мартинович / Комсомольская правда
Как бесплатно увеличить свой загородный участок

- Администрация Симферополя подготовила предложение о внесении изменений во временные правила землепользования и застройки территории, - рассказала заместитель главы администрации города Инна Смаль. - В документе указано, что предельные размеры не будут распространяться на участки, образуемые на основании решений, выданных с 14 октября 2008 до 21 марта 2014 года. Кроме того, они не будут касаться участков с постройками, самовольно возведенными до 18 марта 2014 года, которые можно признать объектами ИЖС. Также нормы не будут распространяться на участки с объектами капстроительства, на которые до 21 марта 2014 года оформлено право собственности (то есть, если площадь оформляемой земли всего 250 квадратных метров, но человек имеет документы на жилой дом на ней, то нормы ПЗЗ его не коснутся). Этот проект решения сейчас находится на согласовании в горсовете. Полагаю, что документ примут на одной из ближайших сессий.

При этом Инна Смаль подчеркнула, что людям, у которых документы украинского образца в полном порядке, при переоформлении их в соответствии с российскими стандартами, волноваться не стоит. Вопрос предельных размеров земельных участков их не касается.

Комментарий

Александр Спиридонов, председатель Госкомрегистра РК:

- Мы выступаем за выработку правового механизма. Комитет рекомендует всем органам местного самоуправления предусматривать в ПЗЗ возможность отклонения от минимальных размеров земельных участков, образуемых из земель государственной или муниципальной собственности в границах сложившейся застройки. Примеры, когда ПЗЗ позволяет формировать участки меньше установленного минимального размера, уже есть.

Тем временем

Крымчане стали чаще проводить межевание. Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 882 тысячах участков, расположенных в республике. При этом 553 тысячи имеют координаты. Только с июня 2018 года в Крыму установлены границы более 60 тысяч наделов. По данным Росреестра, в этом году республика вошла в шестерку регионов РФ, демонстрирующих наибольший прирост участков с установленными границами. Действующее законодательство не предусматривает обязательного межевания, но любой собственник будет чувствовать себя спокойней, когда точно знает, где проходят границы его территории, считают в Госкомрегистре РК. Установленные границы помогут избежать споров с соседями или, по крайней мере, при самовольном занятии части надела соседом доказать неправомерность его действий. Межевание востребовано и при разделе имущества, когда владелец доли хочет ее выделить для дальнейшего распоряжения.

Контакты

Госкомрегистр РК: Адрес: Симферополь, ул. Октябрьская, 12. "Горячая линия": +7(978)22-82-970. Телефон справочной службы: (3652) 66-74-00. Сайт: http://gkreg.rk.gov.ru

Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном
В Госдуме рассказали о цели провокации в Тбилиси
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России