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21.06.2019 08:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как не пропустить начало опасного заболевания

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 133(7891)
Онкология - диагноз, вызывающий панику у каждого человека. Опухоль может достигнуть стадии, когда медицинская помощь будет малоэффективной. Но если онкопроцесс или хронические заболевания, которые могут привести к онкологической трансформации, выявлены своевременно, то современная медицина дает хорошие прогнозы. Именно на раннее выявление таких недугов направлена диспансеризация, которую отныне проводят в России ежегодно.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Ирина Перепечай: Проходить регулярные обследования нужно всем, особенно после 40 лет. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Ирина Перепечай: Проходить регулярные обследования нужно всем, особенно после 40 лет. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Сейчас в программу диспансеризации обязательно входит УЗИ, ультразвуковое исследование органов. Это один из самых доступных, безвредных и, что немаловажно, безболезненных видов обследования.

- Проходить регулярные обследования нужно всем, особенно после 40 лет, - считает врач ультразвуковой диагностики медицинского центра "Врачъ" в Ростове-на-Дону Ирина Перепечай. - Хотя нередко злокачественные новообразования встречаются и у молодых людей. Например, "молодеет" рак молочной железы. Он встречается и у 25-летних - иногда мы выявляем опухоль во время беременности и кормления.

Фото: iStock
Назван самый смертельный вид рака в России

Медики выделяют так называемые группы риска с повышенной вероятностью онкозаболеваний. В нее входят люди, у которых онкологией болели близкие родственники, прежде всего родители. Такие пациенты должны быть наиболее внимательны к своему здоровью. Помимо наследственности толчком к возникновению онкозаболеваний может стать пережитый человеком стресс, вредные привычки и плохая экология. Медики рекомендуют заботиться о своем здоровье с детства.

В настоящее время рак не разделяет людей по возрасту и полу, нередко опухоль обнаруживается случайно - именно во время обследования. Например, человек пришел сделать УЗИ брюшной полости, а специалист находит опухоль почки.

- Поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, - напоминает доктор Перепечай. Благо сегодня технологии, оборудование и квалификация специалистов в Ростове позволяют это сделать грамотно и оперативно.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Онкология: как победить рак
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