Многодетная мать из Сальска объяснила, почему мусорный тариф завышен

Депутаты Заксобрания Ростовской области обратились в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность установленного в регионе норматива накопления твердых бытовых отходов, от которого зависит плата граждан за вывоз мусора. Ранее проблему обсудили в Государственной Думе РФ, где было зачитано письмо многодетной матери из Сальска Ольги Малевой и предложено начислять плату за фактический объем отходов и предусмотреть льготы на оплату услуги.

Видеоролик с цитатами из обращения дончанки набрал десятки тысяч просмотров в интернете. В своем письме Ольга Малева рассказала, что ее семья накапливает гораздо меньше мусора, чем предусмотрено нормативом, а сам тариф на вывоз не учитывает положение малоимущих семей. В качестве аргумента автор приводит собственный расчет накопления ТКО (твердых коммунальных отходов). Корреспондент "РГ" побывала у Ольги Малевой и вместе с ней рассчитала плату за мусор.

С нового года многодетной матери стали приходить бесфамильные платежки за вывоз отходов с суммой, почти в три раза превышающей прошлогоднюю. За два месяца набежало более тысячи рублей. Повышение платы за вывоз мусора в два с половиной раза стало существенным ударом по бюджету малообеспеченной семьи. Раньше она платила за услугу около 200 рублей в месяц.

Ольга Малева обратилась к региональному оператору. Там ей посоветовали ознакомиться с постановлением региональной службы по тарифам в интернете. Когда она попросила предоставить договор на услугу, получила отказ: ищите его в Глобальной сети.

- Я нашла постановление, но ничего из него не поняла. В нем говорится, что региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экоцентр" установлен тариф 535 рублей 90 копеек за один кубический метр с учетом НДС с календарной разбивкой. И все, - сетует Ольга.

По нормативу накопления отходов семья Малевых, состоящая из одного взрослого и троих детей в возрасте от двух до 16 лет, должна накопить в год 12 кубических метров мусора.

- Цифра совершенно не соответствует действительности. Ведь с нашим доходом получается один небольшой пакет мусора в неделю, в котором в основном детские памперсы.

Часть мусора Малева сжигает в печи у соседей, остатками пищи кормит домашнюю птицу, шелуху закапывает во дворе.

- Продукты в упаковке, йогурты, конфеты покупаем редко, по случаю. Обычно едим борщ, варю сразу десятилитровую кастрюлю, которой хватает на несколько дней, - говорит Ольга.

Доход многодетной матери, находящейся в декретном отпуске по уходу за ребенком, составляет 13 тысяч рублей в месяц - это пособия от государства и алименты на старшего ребенка. Часть денег тратится на проезд сына в лицей, на школьные нужды дочери, на оплату газа и воды, по 500 рублей ежемесячно уходит на погашение кредита. Остается около семи тысяч рублей - на питание и одежду.

"Реально ли на эти деньги набрать столько мусора? В моей семье доход даже на прожиточный минимум не набирается. Зато я обязана платить более шести тысяч рублей в год за мусор, которого нет", - пишет Ольга в своем письме депутатам.

- Мусорная реформа не учитывает возможности многодетных и одиноких, - говорит Ольга. - При этом мы не понимаем, за что платить. Я и мои соседи не почувствовали никаких изменений в качестве обслуживания. Если раньше пакеты с мусором на моей улице забирали утром, сейчас они стоят до обеда, нередко их разрывают собаки.

Кстати, видеоролик Ольги Малевой увидели работники отдела соцзащиты города Сальска, руководство которого предложило многодетной матери работу.

Кстати

В Ростове-на-Дону в квитанциях на вывоз ТКО региональный оператор допускает многочисленные ошибки, в том числе по количеству проживающих, из-за чего жителям многоквартирных домов начисляются завышенные суммы за услугу. При корректировке поквартирных сведений в офисах регоператора гражданам предлагают дать согласие на обработку персональных данных, включающее предоставление личной информации - даты рождения, биографических сведений, места пребывания и работы. Также нужно указать свое социальное и имущественное положение, номер пенсионного свидетельства и ИНН. Законно ли это? Юристы отвечают: "Нет!".

Комментарий

Наталья Генземаер, председатель ТСЖ "Лидер", Азов:

- По нормативу для многоквартирных домов в Азове (3,01 кубических метра в год на человека) каждый житель должен выносить в день восемь литров мусора. Таким образом, к примеру, для моей семьи из пяти человек это 40 литров ежедневно. Фактически у нас получается в пять раз меньше.