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21.06.2019 10:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Южного СУ на транспорте СКР Фото: Пресс-служба Южного СУ на транспорте СКР
Фото: Пресс-служба Южного СУ на транспорте СКР

Сегодня в Лабинском районе Краснодарского края вертолет Ми-2, который обрабатывал сельскохозяйственные поля, совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской. В результате происшествия пилот погиб. Об это сообщается на сайте Южного Следственного управления на транспорте СКР

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"По предварительным данным, инцидент случился утром 21 июня примерно в 9 часов 10 минут, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сейчас по факту жесткой посадки вертолета проводится доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи".

По какой причине произошла катастрофа, будет установлено специалистами, сейчас это не сообщается. Также пока ничего не известно о личности погибшего пилота.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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