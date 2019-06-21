На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2

Сегодня в Лабинском районе Краснодарского края вертолет Ми-2, который обрабатывал сельскохозяйственные поля, совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской. В результате происшествия пилот погиб. Об это сообщается на сайте Южного Следственного управления на транспорте СКР

"По предварительным данным, инцидент случился утром 21 июня примерно в 9 часов 10 минут, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сейчас по факту жесткой посадки вертолета проводится доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи".

По какой причине произошла катастрофа, будет установлено специалистами, сейчас это не сообщается. Также пока ничего не известно о личности погибшего пилота.