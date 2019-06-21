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21.06.2019 10:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Названы лучшие города РФ для скейтбординга

Текст: Ирина Белова
Фото: Кирилл Калинниковч/РИА Новости Фото: Кирилл Калинниковч/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинниковч/РИА Новости

Определены лучшие российские города для скейтбординга. Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Сочи. За первую тройку участники опроса отдали 36, 24 и 13 процентов голосов соответственно. Следом за ними расположились Казань (10 процентов) и Калининград (6 процентов).

Фото: iStock
Названы лучшие города для пеших прогулок

Рейтинг был составлен аналитическим агентством ТурСтат по итогам интернет-опроса на тему, где лучше всего кататься на скейте в парках и на улицах.

Отметим, что сегодня Международный день скейтбординга, который отмечается с 2004 года. Решением МОК этот вид спорта включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В столице Японии в следующем году будут разыграны первые в истории четыре комплекта наград в двух дисциплинах (парк и стрит, мужские и женские).

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