За время Сталинградской битвы 12 пилотов повторили подвиг Николая Гастелло (таран на подбитом самолете находящейся на земле техники). Но есть особенное место на берегу Дона, где подобный подвиг герои совершили дважды с разницей всего в несколько дней.

- В Иловлинском районе больше 50 братских могил. Во время войны его защищало свыше десятка дивизий, было много боевых операций. Шестая полевая армия вермахта стремилась к Дону. Противник захватил несколько плацдармов, а здесь была наша переправа. Немцы восстановили ее и начали перебрасывать свои моторизированные части, - рассказывает историк и донской казак Виктор Чекунов. - Наши летчики препятствовали этому.

19 августа 1942 года самолет командира звена 622-го штурмового авиационного полка Михаила Преснякова был подбит. И летчик направил горящий Ил-2 на скопление танков у реки. Через три дня, 22 августа, командир звена 688-го штурмового авиационного полка Иван Богачев в такой же ситуации бросил пылающую машину на мост с бронетехникой.

Лейтенанты Михаил Пресняков и Иван Богачев не получили звания Герой Советского Союза. Мишка да Ванька - обоим чуть за двадцать. Об их подвиге знали сослуживцы, но тогда было не до наград.

Имена Миши и Ивана удалось вырвать у забвения: на берегу Дона им поставили памятник - крест и камень. Когда-то именно здесь находился хутор Нижний Акатов. Сегодня ни бревнышка не осталось от казачьего селения. Шефство над скромным мемориалом взяла школа из близлежащей станицы Трехостровской.

- Недавно восстановили памятник в Верхней Бузиновке. В Новом Рогачике также открыли мемориал, отреставрированный на народные пожертвования. Здесь до сих пор много непогребенных солдат, - говорит руководитель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Виктор Василевский. - Теперь будем ходатайствовать перед Минобороны о присвоении звания Герой России Михаилу Алексеевичу Преснякову и Ивану Семеновичу Богачеву.

Прямая речь

Владимир Цепляев, житель Трехостровской:

- Я родился в Сталинграде, в детстве наблюдал много воздушных боев в районе "Красного Октября". Наши дрались храбро, но самолеты "як" были не очень быстрыми, не сравнить с "мессершмиттами". Но когда появились "илы", наше преимущество стало значительным. Помню, как во время одного боя наш истребитель, пикируя, сбил фашистский самолет, а затем второй - над оврагом. И ушел в сторону Волги, а за ним немцы в погоню. Так и не знаю, улетел он от них или догнали.