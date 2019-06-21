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21.06.2019 21:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

На портале госзакупок размещена информация о проведении тендера на утилизацию оставшейся с 2014 года в Севастопольской бухте подводной лодки Украины "Запорожье". Корабль не может больше оставаться на плаву в силу своей крайней изношенности еще со времен украинского государства.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По сообщению РИА Новости, документации к определению подрядчика утилизации сказано, что дизельная подводная лодка проекта 641 нуждается в переработке, а в противном случае представляет опасность для экологии и судовождения в крымской бухте.

Еще до событий крымской весны Черноморский флот отказался от использования электрической подлодки "Запорожье", поскольку еще в тот момент ей было 44 года, и она не представляла интереса как боевая единица.

А в начале 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил передать Украине оставшиеся на полуострове корабли Украины, но соседнее государсво на эти предложения так и не отреагировало.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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