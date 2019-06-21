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21.06.2019 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Неидеальный Снежок

Школьница попала в топ самых популярных Инстаграм-блогеров Симферополя
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 133(7891)
В свои 16 лет Снежана Лобода успешно ведет профиль, который насчитывает более 88 тысяч активных подписчиков из России, Украины, Белоруссии и Турции. Темы ее постов - принятие себя, отношения с родителями и близкими людьми, внутренние переживания и все то, с чем сталкиваются подростки в повседневной жизни. Симферопольская школьница стала самым юным спикером на форуме ЮФО "Медиа Крым" и поделилась с его участниками секретами успешного блога.
На форуме Снежана поделилась своим блогерским опытом. Фото: Из семейного архива На форуме Снежана поделилась своим блогерским опытом. Фото: Из семейного архива
На форуме Снежана поделилась своим блогерским опытом. Фото: Из семейного архива

Ее ник в Инстаграме - snegana_sky, концепция блога - простота и естественность, выражена в словах "неидеальный Снежок". Тем самым девушка хочет показать свою настоящую жизнь с ее реальными проблемами и переживаниями.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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На форуме она рассказала о том, как создавать интересный контент и поддерживать интерес подписчиков - шутка ли попасть на второе место в списке самых популярных блогеров города.

Снежана учится в симферопольской гимназии N 10. С детства много читает, первая проба пера была еще в начальной школе - девочка написала рассказ о приключениях лосенка, который попал в сети браконьеров. Так она попыталась выразить свое отношение к теме защиты животных. А уже в старших классах увлеклась поэзией - писала стихи, участвовала в конкурсах чтецов, литературных олимпиадах. Свою страничку в соцсети начала вести в 11 лет.

- Сначала это были только фотографии с короткими подписями. С их помощью я выражала себя и искала отклик других людей. Меня захватывал процесс поиска новых красивых мест и ракурсов, изучение программ для обработки фотоснимков, - рассказывает Снежана. - На тот момент не было курсов для блогеров и было сложно понять, как заинтересовать аудиторию.

В Инстаграме Снежана выкладывала фото крымских пейзажей, достопримечательностей, животных, а также проводила опросы. Например, о любимой книге или фильме.

- Я взрослела, и менялись темы постов. Появились тексты о подростковых комплексах, о том, как достичь поставленных целей, бороться с негативом, - говорит девушка. - Мне хотелось, чтобы мои посты были полезны людям, а подростки поняли, что они не одиноки в переживаниях.

В своем профиле школьница рассказывает о собственных проблемах, сомнениях и делится с читателями тем, как нашла решения. Искренность ее историй находит отклик у молодежи, а новые образы и необычные места для съемки вдохновляют подписчиков к творчеству.

Фото: iStock
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"Я чувствовала себя недостаточно красивой, недостаточно умной, недостаточно стройной, мне не хватало в себе чего-то всегда. Общество каждый день навязывает нам, какими мы должны быть, и, когда мы видим в себе несоответствие общим стандартам, мы теряем уверенность. А ведь в детстве мы были такими уверенными", - пишет Снежана на своей страничке.

В блоге затрагивается и такой актуальный для многих девчонок вопрос, как диета. Девушка на своем примере рассказывает о плохих последствиях ограничений в еде и о голодовках.

"Хочу сказать вам: не худейте резко, нужно постепенно переходить на правильное питание и занятия спортом. Лучше иметь здоровый организм, чем убивать себя", - советует Снежана.

Юный блогер признается, что ее увлечение поддерживают родители, а вот одноклассники и знакомые воспринимают это неоднозначно.

- Мне говорили, что я "выпендрежница", ничего не умею, что легко вести профиль в Инстаграме. Были подколы в школе, сверстники могли крикнуть в след мой ник. Поначалу очень задевало. Я не понимала, почему ко мне так относятся, я же ничего плохого не делала. Написала пост о негативе, и мне стало легче. Со временем я научилась меньше зависеть от чужого мнения, - говорит Снежана.

Фото: Александр Корольков/РГ
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36 процентов аудитории Снежаны - это подростки от 13 до 17 лет, 40 процентов - молодежь в возрасте от 18 до 24. По наблюдению блогера, чем серьезнее темы она затрагивает, тем больше отклик взрослой аудитории.

- Планирую поднимать общественно значимые темы: условия содержания животных в зоопарках, качество образования в России, отношения между людьми разных поколений, дружба в интернете и в реальной жизни, проблемы подростков, - рассказывает Снежана.

Также девушка работает над составлением чек-листа (пошаговая инструкция для успешного продвижения в Инстаграме) для начинающих крымских блогеров. Снежана не скрывает, что в будущем планирует зарабатывать на своем блоге.

После окончания школы она будет поступать на факультет журналистики в один из вузов Санкт-Петербурга.

- В современном мире блогерство и журналистика тесно связаны. У многих блогеров профильное журналистское образование. Думаю, соцсети должны выйти на новый уровень в плане подачи и качества контента, - говорит Снежана.

Советы

Рекомендации начинающим блогерам от Снежаны Лободы:

Всегда брать камеру и не бояться быть собой.

Не слушать тех, кто говорит, что вести блог легко. Это каждодневный труд, отнимающий много времени и сил. Кроме того, чтобы развиваться, надо читать специальную литературу, ходить на тренинги.

Не бояться перенимать опыт, обращаться к успешным блогерам.

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