В аэропорту Краснодара потушили "пожар" на борту Boeing 737

В международном аэропорту Краснодара имени Екатерины II в пятницу состоялись учения по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По легенде у Boeing 737-800 во время посадки произошел сбой в работе передней стойки шасси - воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. На борту в это время находились 120 "пассажиров".

Первыми на место условного ЧП прибыли службы экстренного реагирования аэропорта, которые приступили к тушению и эвакуации. Далее подключились пожарные расчеты МЧС России, которые начали тушить крыло с помощью пеногенератора, а также служба пожаротушения края - ее сотрудники развернули штаб на территории и обеспечили взаимодействие с необходимыми ведомствами.

"Цель учений - закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков и формирование психологической устойчивости личного состава расчетов АСК при проведении аварийно-спасательных работ, с участием в них взаимодействующих организаций - Регионального центра медицины катастроф и 12-го отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.