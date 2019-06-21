В Алуште гидроцикл бросил "банан" с людьми в 800 метрах от берега

На крымском курорте Алушта спасатели эвакуировали 14 отдыхающих, брошенных в 800 метрах от берега владельцем гидроцикла. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

Инцидент произошел вблизи алуштинского пляжа "Горизонт". Спасатели патрулировали акваторию, когда заметили гидроцикл, буксирующий надувной "банан" с отдыхающими. При приближении катера МЧС водитель гидроцикла отвязал буксируемый им "банан" и скрылся. В это время на надувном плавсредстве было 14 человек, включая восемь детей. Спасатели не стали пускаться в погоню за нарушителем, а подобрали "банан" и отбуксировали его к пляжу. Мотивы такого поступка владельца гидроцикла неизвестны.

- Согласно правилам эксплуатации маломерных судов буксировать надувные плавсредства могут только катера, а гидроциклам это категорически запрещено, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым Антон Охрименко. - Владелец гидроцикла наверняка это знал, и, увидев судно МЧС, испугался наказания - предпочел бросить людей и скрыться.

За первые дни лета спасатели уже более 10 раз приходили на помощь терпящим бедствие на воде отдыхающим. К счастью, в случае с гидроциклом и "бананом" оказывать медицинскую помощь никому не пришлось.