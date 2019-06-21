В Астрахани будущих медиков обучают с помощью роботов-симуляторов. Студенты оказывают помощь пациенту-роботу, а тот способен оценивать качество терапии. В арсенале симуляционного центра Астраханского государственного медуниверситета высокотехнологичные аппараты для отработки навыков диагностики, хирургического вмешательства, реанимации и родовспоможения. На его базе готовят будущих медсестер и врачей.

Как рассказал руководитель центра Руслан Фалчари, современные роботы кашляют, стонут и охают от боли. Они могут произнести "Ой, мне больно!" или заявить, что лечение им подходит: "Доктор, мне лучше!" А когда сказать об этом возможности нет, например, при введении эндотрахеальной трубки, действия медика оцениваются с помощью подсоединенного к роботу компьютера. Если студент лечит неправильно, робот может впасть в кому и даже умереть. Но в симуляционном центре такая ошибка грозит максимум двойкой в зачетке или замечанием преподавателя. Самое главное, что неверные действия студент уже вряд ли повторит в реальной ситуации.

Студенты репетируют оказание самых разных видов медицинской помощи. Например, при родах. Робот симулирует и нормальные роды, и патологические, с разными видами предлежания плода. Такой робот может "родить" несколько раз в день без всякого вреда для себя, а студенты почти по-настоящему спасают "роженицу" и ее "дитя". Будущие неонатологи учатся выхаживать недоношенного ребенка. Имитирующий его робот кряхтит и плачет, как живой младенец. Молодые хирурги имеют отличную возможность научиться проводить лапароскопические операции - от самых простых до ювелирных. Во время реальной операции ассистенту разве что зажим дадут подержать, а в имитационном центре начинающий специалист отрепетирует все детали хирургического вмешательства.

- Раньше, чтобы научиться различать работу здорового сердца и больного, студенты выслушивали друг друга, - рассказал Руслан Фалчари. - Преподаватели пытались изобразить аритмию или пороки сердца сами, кто как умеет, или давали послушать записи шумов. А если в клинику поступала мать с ребенком, у которого был выраженный врожденный порок сердца, студенты пользовались возможностью прослушать такое сердечко, чтобы, столкнувшись с подобной проблемой на практике, не пропустить болезнь. Но не всякая мать согласится на то, чтобы к ее ребенку подступила со своими фонендоскопами целая армия студентов. Зато в симуляционном центре можно смоделировать все что угодно. Прилежный выпускник должен прийти на работу во всеоружии, ведь у него есть возможность познакомиться практически со всеми видами патологического состояния.

Студенты уже дали роботам имена. Есть робот Максим, Недоношенная Анюта, Андрюша, Сэм, Харви и Оживленная Аннушка. Максима чаще всего интубируют, тренируются на нем делать электрокардиограмму и определяют нарушение сердечного ритма. С Оживленной Аннушкой проводят реанимационные мероприятия. Правда, имя ей дали не студенты, а австрийский врач Петер Сафар, который придумал этот манекен, использовав для него маску неизвестной девушки, утонувшей в Сене.

- Конечно, роботы-симуляторы не должны быть единственным методом подготовки врачей, - сказал Руслан Фалчари. - Наших роботов можно сравнить с тренажерами, на которых готовят летчиков и космонавтов, ведь они тоже оттачивают свое мастерство на виртуальных стендах с детальной проработкой реальности.

Руслан Фалчари отметил, подобные аппараты астраханцы вскоре смогут производить и на своей базе. Прототипы уже подготовлены, есть идеи и желание их производить.