В советский районный суд Астрахани направлено уголовное дело в отношении руководителей частного детсада "Полина", где воспитанников связывали простынями, чтобы они вели себя спокойно. Пострадавшими признаны родители 33 детей в возрасте от двух до шести лет.

- Руководство детсада обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, да еще в отношении несовершеннолетних. Санкции статьи 238 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей, - сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального СКР Андрей Хегай.

Скандал разгорелся в августе прошлого года. Житель Астрахани Динар Хисамов опубликовал в интернете ролик, на котором видно, что малыши спят, связанные простынями. Кадры сняла новая нянечка, которая в свой первый и последний рабочий день зашла проведать двухлетнюю дочку знакомой. Дети были заперты в комнате, многие спали по двое в одной кроватке - валетом.

После скандала в детский сад "Полина" нагрянули проверяющие. Выяснилось, что принимавший детей на протяжении шести лет детсад работал незаконно.

"Лицензии на ведение образовательной деятельности у этого дошкольного учреждения нет, а потому предоставлять образовательные услуги, кроме присмотра и ухода за детьми, здесь не имеют права", - сообщили "РГ" в министерстве образования и науки Астраханской области.

Кроме того, персонал частного детского сада не имел соответствующей квалификации. Проще говоря, поваров, воспитателей и нянечек брали с улицы.

- Обвиняемые, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за детьми требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками связывали малышей простынями по рукам и ногам, - пояснил Хегай.

Расследование осложнялось тем, что двух- и четырехлетние дети не могли дать показания. Тем не менее следователи провели ряд экспертиз, опросили более 50 человек и собрали необходимые для суда доказательства.