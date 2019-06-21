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21.06.2019 14:44
Проект: В регионах

В Астраханской области стабилизировали ситуацию с водоснабжением

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

В нескольких астраханских поселках, где с наступлением жары возникли перебои с водой, ситуацию удалось нормализовать. В рамках поручений, данных врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным, в поселке Началово заменили насосы, а в селе Тузуклей ремонтники делают все возможное, чтобы поддерживать режим подачи и минимальный напор воды в сетях.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним, негативная ситуация с подачей воды в нескольких районах Астраханской области и жалобы жителей стали поводом для экстренного совещания, которое 14 июня провел Игорь Бабушкин.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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- Напряженная ситуация с водоснабжением сложилась сразу в нескольких районах: Лиманском, Икрянинском, Наримановском, Камызякском, Приволжском и Ахтубинском. Причем оперативно не решается вопрос даже по обеспечению технической водой. Уверен, что такое уже случалось в регионе, но если нет системного подхода, решение проблем всегда будет запаздывать, а социальная напряженность - возрастать, - заметил глава области на заседании регионального правительства.

По словам и. о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, из 435 населенных пунктов, где проживают более миллиона человек, 115 (или 812,6 тысячи жителей) обеспечены питьевой водой. В 236 есть технический водопровод, а в 84 - нет вообще никакого.

В рамках программы "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" районам предоставляют субсидии на ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения. В 2018 году на это было выделено 319,8 миллиона рублей, в 2019-м запланировано 337,2 миллиона рублей. Но этого недостаточно, чтобы привести систему водоснабжения региона в нормативное состояние, так как степень изношенности водопровода в области в среднем составляет 68 процентов.

Олег Гужвинский предложил обратиться с инициативой в федеральные органы власти о разработке программы, нацеленной на строительство водопровода в малонаселенных селах и хуторах. Кроме того, он рекомендовал главам муниципалитетов сосредоточить силы на разработке проектно-сметной документации для строительства поселковых водопроводов.

- Проектной деятельности нужно уделить особое внимание, так как наличие ПСД является основным условием для вхождения в федеральные программы, - поддержал предложение Игорь Бабушкин.

Также он поручил Олегу Гужвинскому к 28 июня предоставить полную информацию о программах модернизации системы водоснабжения, которые будут реализовываться в рамках нацпроекта.

Кстати

На окраине села Началово в Приволжском районе установлено и смонтировано дополнительное насосное оборудование. И сейчас все три насоса там работают в полную силу. Технической водой поселок обеспечен. Что касается села Тузуклей Камызякского района, то, по словам Гужвинского, система водоснабжения там тоже нормализована. При этом руководитель ведомства признал, что из-за того, что днем потребление воды сильно вырастает, давление на водопроводной ветке падает. Что касается питьевой воды, то ее жителям привозят из других населенных пунктов.

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