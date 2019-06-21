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Рубрика: Культура
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Игры с Мельпоменой

В Керчи назвали победителей фестиваля "Боспорские агоны"
Текст: Игорь Скоробогатов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 133(7891)
В Керчи завершился ХХI Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Шесть дней на склонах горы Митридат были насыщены яркими событиями. Программу фестиваля объединили темой "Мельпомена в Пантикапее" в честь объявленного в России Года театра.
Церемония закрытия традиционно прошла на горе Митридат. Фото: Алла Дмитриева Церемония закрытия традиционно прошла на горе Митридат. Фото: Алла Дмитриева
Церемония закрытия традиционно прошла на горе Митридат. Фото: Алла Дмитриева

- "Боспорские агоны" - единственный фестиваль античного искусства на всем постсоветском пространстве, - отмечает автор идеи мероприятия, директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. - В этом году он состоялся в рамках межрегионального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Античная цивилизация наложила отпечаток на все дальнейшее развитие человечества. Разные страны пытаются возрождать праздники, схожие с древними зрелищами. Но, пожалуй, только в Керчи, городе, основанном греками в VII веке до н.э., боги и герои древнегреческих мифов так органично вписываются в жизнь горожан и гостей древнего города.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Особенностью театрального конкурса стало большое разнообразие жанров - от классической драмы до оперетты, от балета и музыкальной баллады до кукольного спектакля. В соревновании приняли участие профессиональные коллективы из Казахстана, Адыгеи, Дагестана, Татарстана, России и Крыма.

В рамках ХХI фестиваля прошла "Международная научно-практическая конференция "Крым и международное культурное сотрудничество", в работе которой приняли участие заместитель председателя Совета министров РК - постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов, представители культуры, научные работники, директора крымских музеев, представители национальных общин Крыма, писатели, художники, археологи России, Греции, Сербии, Армении.

Выступающие отметили, что сегодня Керчь - город огромного разнообразия культур и традиций, в котором проживают люди более 100 национальностей. Именно поэтому в резолюции конференции поддержали инициативу о включении историко-культурных объектов Крыма в перечень памятников культурного наследия ЮНЕСКО.

Одним из самых ярких событий на "Боспорских агонах" стало исполнение кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский", написанной к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Авторы сценария - крымчане, Петр Павленко и Константин Тренев.

Кстати

Гран-при фестиваля и золотые статуэтки "Боспорская Ника" получили:

- в номинации "Лучший спектакль" - Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина (Белгород);

- в номинации "Фотопленэр "Мельпомена в Пантикапее" - Анатолий Щербак (Керчь);

- в номинации "Поэзия" - Елена Кальченко (Керчь) и Вероника Батхан (Феодосия).

С полным списком награжденных можно познакомиться на сайте kerchmuseum.ru

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