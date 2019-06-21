В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Главу города Ахтубинска, расположенного в Астраханской области, заподозрили в превышении должностных полномочий. Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.

В пресс-службе регионального управления СК РФ описали версию следствия.

"К главе МО "Город Ахтубинск" поступило заявление от местной жительницы, действующей по доверенности в интересах его супруги, о предоставлении дополнительного земельного участка площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина", - сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что глава города знал о предоставлении земельного участка путем проведения аукциона, действуя в интересах своей супруги, он поручил своим сотрудникам подготовить документацию для передачи участка. Как уточняет пресс-служба, подозреваемый заключил соглашение, по которому стоимость участка составила 235 тысяч рублей. При этом реальная его стоимость гораздо выше - 1,7 миллиона рублей.

В результате ущерб, нанесенный муниципальному образованию, оценивается в сумму, чуть меньше 1,5 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и идет расследование уголовного дела. Также стало известно, что дело взял на особый контроль руководитель регионального управления СК России Ибрагим Могушков.