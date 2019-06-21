Более ста миллионов рублей выделяется на переселение жителей аварийного многоэтажного дома в Ростове-на-Дону на улице Социалистической, 28, который построен еще в начале прошлого века и известен как доходный дом торгового казака Ивана Парамонова.

Все последние годы дому грозит обрушение. Три года назад рядом с дореволюционной четырехэтажкой обвалилась часть еще более старого здания. Сносить его до конца власти не решились во избежание ЧП. А в прошлом году здесь случился пожар, и правоохранительные органы подозревают поджог.

Несмотря на плачевное состояние исторической многоэтажки, ее долго официально не признавали аварийной и не включали в программу переселения граждан в безопасное жилье. Лишь в прошлом году дом признали аварийным и подлежащим сносу.

В действующую областную программу расселения многоквартирных аварийных домов на 2017 - 2025 годы здание уже не попадало. Перспектива для проживающих в нем семей ждать еще несколько лет, до старта новой программы, была пугающей.

Но выход все-таки нашелся. По ходатайству ростовских властей губернатор региона выделил 63,5 миллиона рублей из резервного фонда на переселение жильцов разрушающегося дома. Еще порядка 38 миллионов будет добавлено из бюджета Ростова-на-Дону. На эти средства собственники 52 жилых помещений - квартир и коммунальных комнат смогут приобрести безопасное жилье. Переселят жильцов и 13 муниципальных квартир в доме.