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21.06.2019 08:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове переселят жильцов разрушающегося дома

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 133(7891)
Более ста миллионов рублей выделяется на переселение жителей аварийного многоэтажного дома в Ростове-на-Дону на улице Социалистической, 28, который построен еще в начале прошлого века и известен как доходный дом торгового казака Ивана Парамонова.

Все последние годы дому грозит обрушение. Три года назад рядом с дореволюционной четырехэтажкой обвалилась часть еще более старого здания. Сносить его до конца власти не решились во избежание ЧП. А в прошлом году здесь случился пожар, и правоохранительные органы подозревают поджог.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Несмотря на плачевное состояние исторической многоэтажки, ее долго официально не признавали аварийной и не включали в программу переселения граждан в безопасное жилье. Лишь в прошлом году дом признали аварийным и подлежащим сносу.

В действующую областную программу расселения многоквартирных аварийных домов на 2017 - 2025 годы здание уже не попадало. Перспектива для проживающих в нем семей ждать еще несколько лет, до старта новой программы, была пугающей.

Но выход все-таки нашелся. По ходатайству ростовских властей губернатор региона выделил 63,5 миллиона рублей из резервного фонда на переселение жильцов разрушающегося дома. Еще порядка 38 миллионов будет добавлено из бюджета Ростова-на-Дону. На эти средства собственники 52 жилых помещений - квартир и коммунальных комнат смогут приобрести безопасное жилье. Переселят жильцов и 13 муниципальных квартир в доме.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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