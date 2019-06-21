В Севастополе ФСБ разоблачила фирму для легализации мигрантов

В Севастополе усилиями сотрудников регионального УФСБ изобличена посредническая фирма, занимавшаяся легализацией иностранных мигрантов.

По версии следователей ФСБ, несколько человек организовали фирму, которая помогала мигрантам незаконно жить и работать в России. Ее директор и сотрудник за деньги устраивали для иностранных граждан, не владеющих русским, фиктивную сдачу комплексных экзаменов по языку, истории и законодательству России. В результате интересанты получали разрешения на проживание в РФ, трудовые патенты, вид на жительство в стране.

- Незаконную деятельность сотрудники фирмы длительное время вели в Севастополе, - сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ. - Их основными клиентами были иностранные граждане, которые приезжали в регион на строительные работы.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении владельцев посреднической фирмы уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

При обысках в офисах фирмы и дома у ее сотрудников изъята оргтехника, документация и иные предметы, которые помогут в расследовании уголовного дела.