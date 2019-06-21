На границе РФ и Абхазии в колесе автомобиля нашли 22 бутылки вина

На границе РФ и Абхазии таможенники обнаружили 22 бутылки вина, которые были спрятаны в колесе прибывшего из соседней республики автомобиля ВАЗ-21099. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Алкоголь общим объемом 16,5 литра находился в багажнике, в нише для запасного колеса. Тайник был прикрыт фанерой и ковролином.

По словам водителя, жителя Краснодара, он вез вино якобы "для личных потребностей", но так как знал о нормах ввоза алкогольной продукции в Россию, то спрятал бутылки.

На товары и автомобиль наложен арест, образцы алкогольной продукции направлены на товароведческую экспертизу.

По данным фактам возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 и по статье 16.3 КоАП России.

Также в колесах автомобиля УАЗ-3151-01 сочинец незаконно пытался перевезти через границу 3960 пачек сигарет. Водитель признался, что товар предназначался для реализации в России. А еще таможню не прошли 192 бутылки вина и шампанского общим объемом 144 литра. 22 коробки алкоголя были спрятаны в багажнике и салоне автомобиля Mercedes-Benzsprinter.

Как напоминают таможенники, в Россию можно беспошлинно ввозить три литра алкогольных напитков на человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины - от трех до пяти литров, но не более пяти. При ввозе от трех до пяти литров уплачивается пошлина 10 евро за литр алкоголя.

Между тем

По информации пресс-службы Сочинской таможни, с начала 2019 года по фактам недекларирования алкогольной продукции, а также несоблюдения ограничений при ее перемещении через таможенную границу ЕАЭС возбуждено 145 дел об административных правонарушениях. Изъято более 650 литров алкогольной продукции (за аналогичный период прошлого года - 120 дел об АП, изъято более 500 литров алкоголя).