Новости

В Петербурге в четыре утра свечами памяти выложат "1941.Помним" 12:43
Совфед рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 26 июня 12:35
На границе РФ и Абхазии в колесе автомобиля нашли 22 бутылки вина 12:33
Путин выразил соболезнования в связи с ДТП в Индии 12:32
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело 12:32
Московские спасатели пересядут на велосипеды 12:31
В Сибири 10-летний мальчик погиб под завалом песка 12:29
Роднянский рассказал про новый фильм о Чернобыле и похвалил сериал HBO 12:28
В Петербурге после групповой драки задержали семь человек 12:23
"Почта России" займется доставкой корреспонденции ВТБ Лизинг 12:18
Тюремное ведомство составило ТОП-список кличек служебных собак 12:12
Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения 12:10
В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию 12:09
Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек 12:06
В Петербурге налетчики связали и ограбили профессора академии 12:06
В Челябинске водитель BMW протаранил автомобили на парковке 12:05
В Курганской области работника школы осудили за хранение наркотиков 12:00
В Волгоград из Франции прилетели участники международного авиаралли 11:57
Опубликовано видео с места падения вертолета Ми-2 на Кубани 11:55
Marvel приглашает Киану Ривза сняться в своей киновселенной много лет 11:54
Петр Чех вернулся в "Челси" в качестве технического директора 11:52
Физики спустя 70 лет решили необычную головоломку 11:49
Вышел финальный трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела" 11:45
Как встречают в мире летнее солнцестояние 11:37
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На границе РФ и Абхазии в колесе автомобиля нашли 22 бутылки вина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Сочинской таможни Фото: Пресс-служба Сочинской таможни
Фото: Пресс-служба Сочинской таможни

На границе РФ и Абхазии таможенники обнаружили 22 бутылки вина, которые были спрятаны в колесе прибывшего из соседней республики автомобиля ВАЗ-21099. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Алкоголь общим объемом 16,5 литра находился в багажнике, в нише для запасного колеса. Тайник был прикрыт фанерой и ковролином.

По словам водителя, жителя Краснодара, он вез вино якобы "для личных потребностей", но так как знал о нормах ввоза алкогольной продукции в Россию, то спрятал бутылки.

Более 20 тонн гильз попытались незаконно вывезти из Приморья в КНР

На товары и автомобиль наложен арест, образцы алкогольной продукции направлены на товароведческую экспертизу.

По данным фактам возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 и по статье 16.3 КоАП России.

Также в колесах автомобиля УАЗ-3151-01 сочинец незаконно пытался перевезти через границу 3960 пачек сигарет. Водитель признался, что товар предназначался для реализации в России. А еще таможню не прошли 192 бутылки вина и шампанского общим объемом 144 литра. 22 коробки алкоголя были спрятаны в багажнике и салоне автомобиля Mercedes-Benzsprinter.

Как напоминают таможенники, в Россию можно беспошлинно ввозить три литра алкогольных напитков на человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины - от трех до пяти литров, но не более пяти. При ввозе от трех до пяти литров уплачивается пошлина 10 евро за литр алкоголя.

Между тем

По информации пресс-службы Сочинской таможни, с начала 2019 года по фактам недекларирования алкогольной продукции, а также несоблюдения ограничений при ее перемещении через таможенную границу ЕАЭС возбуждено 145 дел об административных правонарушениях. Изъято более 650 литров алкогольной продукции (за аналогичный период прошлого года - 120 дел об АП, изъято более 500 литров алкоголя).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном
Эксперты предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России