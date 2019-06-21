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21.06.2019 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зачем умершей женщине заменили печень?

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 133(7891)
Бывший 53-летний главврач патологоанатомического бюро по Волгоградской области и двое его подчиненных обвиняются в вымогательстве, незаконном присвоении денежных средств, а также в подмене органов умершей женщины и сокрытии реальных данных о причине смерти больной.

История с фальсификацией сведений об истинной причине смерти 27-летней беременной жительницы Волгограда получила широкую огласку и привлекла внимание правоохранительных органов благодаря ее супругу.

Фото: Photoxpress
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В патологоанатомическом бюро Волгограда печень умершей заменили на мужскую, которая была поражена гепатитом. В?качестве причины смерти патологоанатомы указали диагноз "аутоиммунный гепатит", тогда как у нее была вирусная инфекция. Как позже выяснило следствие, это было сделано, чтобы не портить показатели материнской смертности в регионе.

Кстати, супруг умершей женщины утверждает, что причиной могло быть также сокрытие врачебной ошибки, так как у жены было маточное кровотечение, а ее лечили от ОРВИ. В подмене органа и подделке документов (справки о смерти и выданном родственникам медицинском свидетельстве) главврачу патологоанатомического бюро помогала заведующая отделением учреждения и один из врачей.

Попутно были выявлены и другие грубые нарушения закона. Санитары брали деньги за подготовку умерших к погребению, а главврач получал с этого откаты. Как сообщили в региональном управлении СК России, взамен главврач обещал не наказывать сотрудников за нарушение трудовой дисциплины и правил учреждения. В итоге он заработал с помощью своих подчиненных около 600 тысяч рублей. Но это еще не все.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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У следствия есть данные, что, пользуясь служебным положением, в течение нескольких месяцев главврач начислял большие премии девяти подчиненным и часть средств забирал себе, а премированным сотрудникам объяснял это тем, что деньги требуются на нужды медучреждения. Таким образом он присвоил еще 162 тысячи рублей.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления по Волгоградской области Наталия Рудник, в зависимости от роли каждого подозреваемые обвиняются в получении взятки в крупном размере, мошенничестве с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и организации служебного подлога, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства.

В расследовании уголовного дела участвовали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Экс-главврач находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Халатность врачей
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