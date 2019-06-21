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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вырвал зуб и сломал челюсть

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 133(7891)
Вступило в законную силу решение Дзержинского районного суда Волгограда о выплате компенсации пострадавшей от действий врачей пациентке. Теперь стоматологическая поликлиника обязана выплатить ей 70 тысяч рублей за моральный вред.

Как рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда, молодая жительница Волгограда обратилась в поликлинику с острой зубной болью. Врач вынес вердикт, что зуб нужно удалять. Но провел эту рутинную операцию так неловко, что сломал девушке челюсть. После посещения стоматологии ей пришлось проходить дополнительное лечение.

После окончания своих мытарств пациентка обратилась в суд с иском к стоматологической поликлинике о компенсации морального вреда. Любопытно, что в суде представитель ответчика не признал иск, пояснив, что перед операцией пациентка была уведомлена о том, что в результате удаления зуба могут возникнуть осложнения.

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Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая нашла причинно-следственную связь между удалением зуба и переломом нижней челюсти. Суд пришел к выводу, что пациентке была оказана некачественная медицинская помощь, во время операции врачом была применена чрезмерная физическая сила при работе с набором элеваторов, что и привело к травме.

В пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Ответчик обжаловал это решение, ссылаясь на неверное установление фактических обстоятельств дела. Но Волгоградский областной суд признал эти доводы несостоятельными, а выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Халатность врачей
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