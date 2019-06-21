13 июня в России завершился основной период сдачи Единого государственного экзамена. Но многим выдыхать рано: до конца июня пройдет итоговая аттестация по всем предметам в так называемые резервные даты, а в сентябре начнется еще и дополнительный этап. В этом году, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ сдают почти 750 тысяч человек. В проведении экзамена в основной период было задействовано более 169 тысяч организаторов, 11 тысяч технических специалистов, 4 тысячи медицинских работников и свыше 7 тысяч федеральных общественных наблюдателей.

Моя зеленая галочка

В эту семитысячную армию попала и я. Сразу скажу: не корысти ради, а только волею пославшей меня администрации гимназии, где учится дочь. Конечно, наблюдатели по зову сердца тоже приветствуются, но вряд ли их наберется много. Сейчас объясню почему.

Выданные мне инструкции были многоступенчаты: зарегистрироваться на сайте, подать заявку, пройти дистанционное обучение, изучить кучу документов, сдать итоговый тест, непременно дождаться появления зеленой галочки напротив своей фамилии, подать заявление на участие в органы местного самоуправления и получить удостоверение. Признаться, мой энтузиазм почти угас, но надо- значит надо.

Зашла на сайт, в глазах зарябило от множества аббревиатур, с ходу понятных только посвященным: ГАОУ ДПО СО "ИРО", ФИПИ, ФЦТ, ППЗ, ППЭ, ОУО, ГИА, КИМ, ОВЗ и прочее… Ну ничего, и не такое читали. Посмотрела видеоинструктаж, явно рассчитанный на общественного наблюдателя (ОН) с ограниченными возможностями здоровья, причем по части сохранности интеллекта (мультяшный ОН в костюмчике супергероя расправляется с возможными проблемами), и обиделась было, но зря. Потому что прохождение всех этапов обучения и промежуточного тестирования потребовало от меня напряжения всех интеллектуальных сил. В основном они ушли на многочасовую борьбу с сайтом и поиск загадочных способов перехода со ступени на ступень, вдруг исчезнувших результатов тестирования и напрасных попыток достучаться в форуме до кураторов с вопросами. И вот тут я поняла, почему так возмущалась моя знакомая учительница математики, вынужденная по ночам вместо отдыха или даже проверки тетрадей проходить бесконечное "дистанционное обучение", а на деле - бороться со странно организованными сайтами, то зависающими, то бесследно теряющими результаты.

Проходной балл

Но я не унывала и дошла до победного конца, сдав итоговый тест на позорный, но проходной 71 балл (при необходимых 70-ти), то есть, по критериям того же ЕГЭ, на самую хилую тройку. И опять обиделась, получив ноль баллов за ответ на вопрос: "С какого времени начинается допуск учащихся в ППЭ (пункт проведения экзамена)". Мой ответ - с 09.00. Внимание: правильный ответ - с 09:00. Как говорится, следите за руками. Остальные ошибки - примерно того же свойства. И вот тут я поняла (дубль два), как судьбу выпускника может решить недостающая точка или невнимательно поставленный крестик, ведь компьютеру, который оценивал мой тест, тоже было совершенно наплевать на мои знания, на мою логику, как и на то, что мои ответы оказались правильными по сути. Его интересовала форма.

Кстати, зеленой галочки я так и не дождалась, как и мнения организаторов по поводу ее отсутствия. Я просто позвонила живым людям в управление образования, и они - о счастье! - в простой устной форме объяснили мне, как поступить. Итак, удостоверение общественного наблюдателя на руках, впереди экзамен.

Плюшки без рецепта

В моем ППЭ сдавали математику 130 выпускников из четырех школ, процесс контролировали 48 педагогов и сотрудников, то есть один взрослый на двух-трех учеников. Утренний инструктаж в еще пустой школе начался как положено - с перечисления бесконечных предписаний, возможных проблем и санкций. Учителя нервничали, слушали внимательно, хотя явно знали все наизусть, говорили отчего-то полушепотом, на тех, кто стучал каблуками, укоризненно оглядывались. Я вспомнила храм перед началом службы. Инструктаж завуч (и руководитель ППЭ) закончила неожиданно:

- Если вы видите: ребенок волнуется перед экзаменом, подойдите, обнимите его, постарайтесь успокоить.

Медсестра в кабинете ставила чайник. Нет, сама чай пить не собиралась, не до этого. Оказывается, некоторые ребята перед экзаменом не завтракают и потом им становится плохо, поэтому в школе к каждому экзамену закупают не предусмотренные инструкцией булочки. Дети с особенностями здоровья писали в отдельных аудиториях, одному ребенку помогали два педагога. Всех выпускников пропускал один пожилой охранник совершенно невоенного вида. Так что враки это все - про воющие рамки металлодетекторов, обыски, чужие насупленные лица и про "едва ли не под дулами автоматов".

Дети волновались куда меньше, чем взрослые: смеялись, болтали, опаздывали, влетая в класс уже после того, как прошел инструктаж. Дальше все как положено: вскрытие пакета, распечатка материалов - поехали! Кто-то немедленно начал строчить с вдохновенным лицом, будто сочинение писал, кто-то печально "завис", глядя на цветущую под окном сирень. Через полчаса самые нетерпеливые запросились в туалет.

На наушники не надейся

Списать на ЕГЭ не получится, ни с наушниками, ни без. Нигде, в том числе в туалетной кабинке. Уж извините, выпускники и их "яжематери". Даже глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил выпускников "не рисковать будущим" и не приносить на экзамены телефоны и шпаргалки:

- Система надежна и позволяет оперативно выявлять практически все нарушения.

Как сказано в сообщении ведомства, за нарушения уже после трех первых экзаменов удалили 141 нарушителя. По правилам, пойти на пересдачу они смогут не ранее чем через год, а их текущие результаты аннулированы.

Но каждый сам делает выбор. А я поняла (дубль три): не так страшен черт-ЕГЭ, как его малюют, и прежде всего потому, что организуют его живые люди - обложенные флажками инструкций, запуганные возможными карами и бесчисленными проверяющими школьные педагоги, которые любят детей, своих и чужих, и знают: если они в своем, прости господи, ППЭ, то есть в школе, сделают все для чужих одиннадцатиклассников, то кто-то так же успокоит и поддержит их детей. За что им большое родительское спасибо!

И успешного всем поступления!

Слабое звено

Как выяснилось, туалетная кабинка - единственное слабое звено в расписанной до мелочей процедуре ЕГЭ, которое некие умники так и норовят превратить в сказочный портал, ведущий к правильным ответам. Оставить дверь открытой означает ранить нежную юношескую психику, позволить списывать за закрытой дверью - сами понимаете, со всех сторон нечестно. И это один-единственный вопрос в процедуре сдачи ЕГЭ, который законодательно отрегулировать постеснялись, делегировав полномочия на места.

Для иллюстрации совсем несмешной проблемы - скандал, который попыталась поднять на одном из городских форумов мама выпускника. Свою фамилию она скромно не указала, зато организаторам досталось пофамильно и с размаху: "В школе №… произошла вопиющая история! Ребенок во время экзамена вышел в туалет, при этом не закрыл за собой дверь кабинки, туда же зашла завуч и увидела, что ребенок что-то читает. После этого она организовала удаление ученика с экзамена! Мне эта ситуация напомнила сталинские времена, когда под благовидными предлогами люди доносили на родственников, соседей, друзей! Я считаю завуч, которая это сделала, не может работать с детьми, она должна покинуть учебное заведение и больше никогда не подходить к заведениям, где есть дети! Как ей не стыдно приходить после этого в школу?! Считаю, необходимо составить петицию за отстранение этого так называемого человека от работы с детьми!" Кстати, судя по оригинальной орфографии и пунктуации, автор опуса в свое время на экзамене по русском языку списывала от начала до конца.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни смеялись над "хит­росделанным оболтусом" и выражали "респект и уважуху" завучу. Однако были и те, кто поддержал "бедного ребенка": "Просто у кого-то не очень богатые родители, и списывать приходится по старинке, а у кого-то дети и с наушниками блютузными ходят, и все ответы им начитывают там", - написала пользователь под ником pumafock.