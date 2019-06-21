На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме ОАО "РЖД" и Свердловская область договорились о совместном развитии медицинского туризма и системы оказания медицинской помощи населению. Подписи под Соглашением поставили начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова и губернатор Евгений Куйвашев.

И если использование ресурсов отраслевых клиник для лечения не работающих на железной дороге граждан по полисам ОМС и ДМС уже стало делом привычным, о медицинском туризме, да еще на базе железнодорожной больницы слышали немногие. Подробности о планах и новых возможностях для пациентов журналисты выясняли в пресс-службе Свердловской магистрали.

В мае этого года Дорожная больница в Екатеринбурге стала членом Российской ассоциации медицинского туризма. Членство в РАМТ дает возможность приглашать на лечение жителей любых городов России и дальнего зарубежья, ведь часто человек хочет попасть на лечение к конкретному специалисту или просто не может найти нужную услугу в своем регионе.

Наибольшим потенциалом в этом плане обладают структуры с уникальными медицинскими технологиями. Например, на базе одного из отделений больницы планируется создать высокотехнологичный региональный центр челюстно-лицевой хирургии - это закреплено в Соглашении. Вот вам и новые возможности для медицинского туризма, в том числе и внешнего.

А чем же это будет полезно уральцам? Рассказывает начальник Свердловской дирекции здравоохранения Николай Юй:

- Дорожная больница станет основной площадкой для реализации совместных планов областных властей и "РЖД-Медицины". Прежде всего, это касается программ ранней диагностики заболеваний, оказания гериатрической медицинской помощи, укрепления здоровья работающих граждан, профилактики профзаболеваний и других востребованных направлений.

Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что медицинские учреждения Свердловской магистрали обладают хорошей ресурсной и материально-технической базой, имеют высококвалифицированных специалистов по самым востребованным направлениям.

- Подписанное соглашение расширяет возможности превращения Свердловской области в территорию здоровья, - подчеркнул губернатор.

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".