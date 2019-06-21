На Ямале максимальные силы и средства бросили на ремонт и строительство дорог

Качество дорог беспокоит жителей Ямала. О самых проблемных участках они периодически напоминают главе региона Дмитрию Артюхову в его аккаунты в социальных сетях, в ходе личных встреч и прямых линий.

- Впервые в истории округа деньги на содержание и ремонт улиц заложены в полном объеме. Жители Ямала должны, наконец, увидеть качественные изменения на дорогах региона, - один из своих приоритетов Дмитрий Артюхов озвучил перед правительством, муниципалитетами и дорожными службами еще в декабре 2018 года. В результате этим летом в округе развернулось масштабное строительство и ремонт. Глава Ямала ставит решение дорожной проблемы в числе трех главных для региона задач, наряду с обеспечением жителей жильем и качественным здравоохранением, а потому самые знаковые участки строительства контролирует лично.

На Ямале только за это лето отремонтируют больше 100 километров муниципальных дорог, свыше 50 километров региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 километров автодороги Надым - Салехард. По поручению Дмитрия Артюхова все ремонтные работы должны быть завершены в срок до 1 октября.

Причем жаловаться на недостаток денег будет невозможно.

- Мы с особым вниманием подошли к выделению средств на дорожное строительство и ремонт трасс. Ссылаться на недофинансирование больше не получится, - отметил Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе.

Очень важно, что карта дорожного ремонта и строительства в регионе выстроена таким образом, что в нее включены самые проблемные участки именно с точки зрения самих ямальцев. Дмитрий Артюхов не раз обращал внимание, что ремонтировать и строить будут прежде всего там, где этого ждут люди, а это значит, что начнут далеко не с центральных улиц городов.

Показательно, что в рамках реализации национального приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (регион присоединился к нему в этом году) выстроена и система общественного контроля за подрядными организациями и качеством выполнения ими работ. Между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямала, общественной палатой региона и окружной дорожной дирекцией подписано трехстороннее соглашение. Общественность и активисты помогают следить за ходом ремонта, участвуют в выездных проверках, в приемке уже готовых участков. Такая система контроля позволяет достичь открытости между обществом и властью, оперативности и согласованности в решении возникающих вопросов на всех этапах проведения дорожной кампании.

Какие участки стоят в плане и где уже идет строительство и ремонт?

По-прежнему держат темп при строительстве автодороги Надым - Салехард. Первый заместитель главы региона Алексей Ситников отмечает, что строительство идет по графику, финансирование обеспечено. На сегодняшний день из 58 мостов построили 49. До конца 2020 года планируется завершить строительство участков общей протяженностью 175 км, из них более 97 км - уже в этом году.

В 2019 году дорожникам также предстоит закончить работы по возведению земляного полотна, устройству нижнего слоя щебеночного основания "дорожной одежды", а также выполнить укрепительные работы на участке "Объезд город Надым". Этого ждут местные водители. Ежегодно участок оказывается в зоне подтопления паводковыми водами, которые парализуют движение между городами и восточной частью округа на часы, а иногда и сутки. Завершить строительство планируют в 2020 году.

В этом году ямальские дорожники приступят к одному из самых загруженных участков трассы Сургут-Салехард -дорога от Коротчаево до Нового Уренгоя. В районе Коротчаево с декабря 2018 года ведется строительство мостового перехода через реку Пур, капитальный ремонт автодороги "подъезд к речпорту Коротчаево", пройдет ремонт улично-дорожной сети Коротчаево.

Основные ремонтные работы на межмуниципальных трассах сконцентрированы в юго-восточной части округа: граница ЯНАО - Губкинский, подъезд к Ноябрьску, Пурпе - Пуровск, подъезд к поселку Ханымей, Ноябрьск - Вынгапуровский, Тарко-Сале - Пурпе. Общая протяженность участков ремонта более 36 км.

- Губернатор округа поставил задачу, чтобы жителям было комфортно ездить и жить в городах и поселках региона. И мы стремимся эту задачу выполнять. На следующий год займемся и магистральными улицами, и дорогами внутри микрорайонов города. Я думаю, что к концу года жители оценят работу дорожников, - подчеркивает первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.

В тему

Этим летом дорожники планируют в качестве эксперимента нанести разметку желтого цвета, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений на автодороге Лабытнанги - Харп. Дело в том, что зимой разметка белого цвета практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Желтая разметка лучше воспринимается водителями, особенно при неблагоприятных погодных условиях, а также полярной ночью, что повышает безопасность дорожного движения. Эксперимент основан на опыте стран Скандинавии. В России впервые желтую разметку нанесли в 2017 году на федеральной трассе Р-12 "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск и на дорогах Карелии.

Для разметки планируется применение специального стойкого лакокрасочного материала. Учитывая положительный опыт применения желтой разметки на автодорогах страны, в 2020 году на Ямале продолжится работа по использованию этой технологии.