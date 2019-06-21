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21.06.2019 09:00
Проект: В регионах

"Полный пансион" в вагоне

Российская газета - Неделя - Урал № 133(7891)
Лето - самое популярное время для отпусков и путешествий. Многие уральцы отправляются в дальнюю поездку по стране или на юг к морю по железной дороге. И нередко у них возникает вопрос, какую еду брать с собой в поезд, чтобы ничего не испортилось, а питание в течение поездки было полноценным.

В пресс-службе Свердловской магистрали заверили, что пассажиры могут не брать в дорогу традиционные котомки с едой. Сейчас во всех поездах АО "ФПК", где есть вагоны-рестораны, предлагается услуга заказа дополнительного питания.

Выбрать и заказать еду можно заранее, еще при покупке билета, либо во время поездки - через проводника. Услуга доступна во всех типах вагонов, включая плацкарт.

Из предложенных вариантов пассажир может составить рацион питания на весь маршрут следования или на определенные дни поездки. Это может быть "Полный пансион" (завтрак, обед и ужин), "Полупансион" (завтрак и ужин) или только разовый прием пищи. Стандартный завтрак состоит из двух блюд, на обед - салат, суп, второе. На ужин - салат и горячее блюдо. Еду могут принести в вагон.

Если в дороге придется провести несколько дней, можно не повторяться, а взять другой комплекс. Меню постоянно обновляется и включает разнообразные блюда, в том числе вегетарианские и детские. Цена рациона зависит от набора блюд (он немного отличается в плацкарте и купе) и является вполне приемлемой: завтраки - от 214 рублей, обеды- от 306, ужины - от 275 рублей, как стоимость обычного бизнес-ланча.

В вагонах повышенной комфортности плата за питание уже входит в стоимость билета. На сайте ОАО "РЖД" вагоны с такой услугой обозначены соответствующей пиктограммой. А пассажирам доступен сервис выбора предоплаченного питания. При покупке билета через интернет выбрать и заказать рацион предлагается сразу же. К уже оформленному проездному документу это можно сделать, заполнив специальную форму на сайте.

Более подробная информация о возможностях и вариантах питания в поездах размещена на сайте www.pass.rzd.ru в разделе "Услуги".

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