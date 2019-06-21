Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени

Пассажирский самолет авиакомпании UTair, который накануне вечером вылетел из Екатеринбурга в Тюмень, только со второго раза смог приземлиться в аэропорту назначения.

Как передает ТАСС, в Рощино не смогли принять самолет из-за грозы и шквалистого ветра. Из-за этого же задержался вылет двух рейсов в Ханты-Мансийск.

"На рейсе UT280 Екатеринбург - Тюмень командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за плохих погодных условий (грозы) в Рощино. Такое решение по правилам безопасности ежедневно принимают тысячи пилотов по всему миру. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения и благополучно приземлился в 1:45 по местному времени",- прокомментировали "РГ" в пресс-службе UTair.

Накануне в Тюмени действительно бушевала стихия: в соцсетях местные жители делятся фотографиями и впечатлениями от увиденного.