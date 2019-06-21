Новости

США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана 10:45
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки 10:45
В Приангарье туристы 10 км пронесли на руках раненого олененка 10:43
В Петербурге скончался известный омский кардиолог 10:38
Фотосессия "крестницы" Памелы Андерсон с котенком взорвала Сеть 10:37
На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2 10:36
В Рыбинске двухлетняя девочка получила серьезные травмы на батуте 10:30
В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей 10:30
В Омске скончалась писательница Виктория Луговская 10:23
Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх 10:15
Названы лучшие города РФ для скейтбординга 10:12
Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток 10:09
Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени 10:04
ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине 09:55
В новом приложении "Парковки Москвы" можно исправить ошибки при оплате 09:49
В Севастополе ФСБ разоблачила фирму для легализации мигрантов 09:45
В Башкирии на пост главы региона выдвинулись 11 кандидатов 09:45
Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа "Союза МС-11" в Казахстане 09:36
Беларусь и Босния могут заключить соглашение о безвизовом режиме 09:32
Уругвай не смог победить Японию на Кубке Америки по футболу 09:29
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями 09:07
Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына 08:51
Потомство появилось у краснокнижной семьи рысей в Московском зоопарке 08:44
На дорогах Санкт-Петербурга появилась первая "вафельная" разметка 08:24
Корабли ТОФ атаковали "вражескую" субмарину глубинными бомбами 08:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский самолет авиакомпании UTair, который накануне вечером вылетел из Екатеринбурга в Тюмень, только со второго раза смог приземлиться в аэропорту назначения.

В Симферополь вынужденно вернулся летевший в Санкт-Петербург самолет

Как передает ТАСС, в Рощино не смогли принять самолет из-за грозы и шквалистого ветра. Из-за этого же задержался вылет двух рейсов в Ханты-Мансийск.

"На рейсе UT280 Екатеринбург - Тюмень командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за плохих погодных условий (грозы) в Рощино. Такое решение по правилам безопасности ежедневно принимают тысячи пилотов по всему миру. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения и благополучно приземлился в 1:45 по местному времени",- прокомментировали "РГ" в пресс-службе UTair.

Накануне в Тюмени действительно бушевала стихия: в соцсетях местные жители делятся фотографиями и впечатлениями от увиденного.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России
Сотрудники полиции прибыли к дому Алибасова