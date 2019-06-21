Сельским фельдшерско-акушерским пунктам на Урале не хватает кадров: врачи отказываются работать в глубинке, потому что там нет благоустроенного жилья, да и жизнь там другая. "К нам приезжают молодые специалисты, им нравится наше село, природа, но возникает вопрос: где мы будем жить? Благоустроенного жилья нет, а на другое они не согласны", - рассказала во время "Прямой линии" с президентом фельдшер поселка Маук Челябинской области Светлана Борисова.

В поселке около 700 человек. В феврале тут снова заработал фельдшерско-акушерский пункт, раньше ближайшая больница была в 24 километрах - в Каслях. В ФАПе сделали ремонт, оборудовали его всем необходимым, даже стоматологический кабинет создали - дантист принимает раз в месяц. В остальные дни на приеме лишь фельдшер и медсестра, а раньше было четверо медработников. Областные власти обещают до 1 сентября разработать программу обеспечения жильем молодых медиков, которые едут в села и деревни, сообщили "РГ" в минздраве Челябинской области.

Меж тем кадровая проблема не дает вздохнуть и здравоохранению всех уральских областей. Хотя врачей и фельдшеров заманивают в деревню подъемными - выплачивают до миллиона рублей на жилье, а еще направляют в медвузы целевиков, которым доплачивают к обычной стипендии в надежде на то, что выпускники вернутся в село. Но так происходит далеко не всегда. Так, в Курганской области в прошлом году домой вернулись только 43 из 90 таких специалистов.