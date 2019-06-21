В Челябинске водитель BMW протаранил автомобили на парковке

В Челябинске водитель автомобиля BMW въехал в несколько припаркованных машин. К моменту аварии мужчина уже был лишен прав за нарушения правил дорожного движения.

Инцидент произошел накануне вечером на Университетской Набережной. Как сообщили "РГ" в отделении пропаганды городской ГИБДД, иномарка вылетела на парковку и протаранила четыре автомобиля. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Выяснилось, что он неоднократно попадал в поле зрения Госавтоинспекции из-за нарушений правил дорожного движения и уже был лишен водительских прав.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.

В отношении виновника аварии составлен материал по статье 264.1 УК РФ "Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".