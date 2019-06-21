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21.06.2019 11:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре главного по культуре выбрали открытым и честным голосованием

Текст: Елена Панова
Сегодня в Югре приступает к исполнению своих обязанностей новый руководитель департамента культуры региона. Им стал 35-летний Артур Латыпов.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим, в Югре уже на протяжении более пяти лет руководителей департаментов социального блока выбирают практически всенародным голосованием. Кандидаты проходят многоступенчатое сито отбора, и на каждом из этапов набирают определенное число баллов. Профессиональное, экспертное сообщество, жители региона активно участвуют в процесс отбора кандидатов. Такой демократический принцип позволяет главе региона формировать команду управленцев Югры из настоящих профессионалов, людей ищущих, неравнодушных. Кроме того, вовремя обновлять  управленческий аппарат с учетом запросов общества и ответов на вызовы времени. Окончательное слово в выборах остается все-таки за главой Югры. Но сам процесс демократического состязания, в котором претенденты имеют возможность проявить себя, раскрыть свои лучшие профессиональные и личностные качества, позволяет руководителю региона сделать правильный выбор.

Фото: iStock
В Югре сразились в дебатах претенденты на пост главного по культуре

Своим распоряжением глава региона Наталья Комарова назначила директором директора департамента культуры Артура Латыпова. До назначения на правительственную должность он работал директором школы в Югорске. В разное время он становился победителем муниципального конкурса "Педагог года", конкурса молодежных бизнес-проектов "Путь к успеху" с проектом "Частная музыкальная школа", лауреатом международного фестиваля-конкурса "На творческом Олимпе".

Отметим, из всех претендентов, участвовавших в конкурсе (в общей сложности на этот пост направили документы 13 человек), на встречу с главой Югры Натальей Комаровой были приглашены четыре конкурсанта, успешно прошедшие все этапы общественного отбора. Свои программы развития отрасли губернатору Югры представили Инна Арканова, заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры - начальник управления по внешним связям, Роман Завьялов, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа, житель Ханты-Мансийска Константин Чернышев и Артур Латыпов, директор школы №5 из Югорска.

Все настоящие профессионалы, поэтому пустых, наполненных общими словами программ не было. И все-таки из четверки самых-самых глава Югры выбрала и утвердила в должности Артура Латыпова.

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Одним из самых эмоциональных и волнительных этапов в выборах директора департамента культуры Югры стали теледебаты между кандидатами на этот пост и последовавшее за этим зрительское голосование. Кандидаты выполнили задание по выбору. Они, могли, например, ответить на вопросы из перечня тех, что задавали на "прямой линии" главе Югры Наталье Комаровой, или на вопросы, которые были заданы им в соцсетях, или поступившие от оппонентов. Кроме того, им были представлены видеовопросы от представителей культурной сферы, успешных творческих югорчан. Открытое зрительское голосование длилось ровно сутки - с 16:00 1 июня до 16:00 2 июня. Звонки принимались системой федеральной многоканальной телефонной линии, исключающей возможности многократного голосования. По его итогам было принято и обработано 6705 звонков. Что говорит об огромном интересе югорчан к открытым выборам руководителей социального блока правительства.

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