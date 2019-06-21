В Курганской области работника школы осудили за хранение наркотиков

Работник одной из школ Курганской области осудили за хранение запрещенного вещества.

Областной суд признал виновным сотрудника общеобразовательного учреждения в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает сегодня пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Следствие выяснило, что обвиняемый купил синтетическое наркотическое вещество в марте для личного употребления. Продавать его он не собирался. Он хранил его при себе до тех пор, пока его не задержала транспортная полиция. Суд признал подсудимого виновным и обязал выплатить штраф. Приговор вступил в законную силу. Из школы обвиняемого уволили.