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Роднянский рассказал про новый фильм о Чернобыле и похвалил сериал HBO

Новости
    21.06.2019, 12:28
Текст:   Олег Усков

Продюсер Александр Роднянский поделился деталями работы над российским фильмом об аварии на Чернобыльской АЭС, съемки которого идут уже месяц.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: режиссером ленты выступает Данила Козловский. Он же играет главную роль.

В центре сценария картины - один из самых драматичных эпизодов ликвидации аварии, когда три добровольца буквально спасли от ядерного заражения пол-Европы. Момент, нашедший, кстати, отражение и в телешоу американского канала HBO.

Сильный, эмоциональный и, что важно, фактологически точный - как характеризует работу продюсер - сценарий фильма написал Алексей Казаков.

В главных ролях, помимо Козловского, снимаются Филипп Авдеев, Оксана Акиньшина и Равшана Куркова. Официального названия у картины пока нет. Но есть новое рабочее - "Когда падали аисты".

Кстати, о сериале: Роднянский считает работу зарубежных коллег "замечательной", настаивая на том, что "Чернобыль" - один из лучших сериалов, которые "вообще когда-либо были сделаны".

"Абсолютный пик жанра", - сказал продюсер в беседе с KP.RU. Тут же отметив, что "трудно включаться в прямую конкуренцию с ним".

Фото: kinopoisk.ru
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С другой стороны - и не нужно. Ведь российская лента будет категорически отличаться от сериала. В том числе - "с точки зрения жанра". Ведь сериал, это - "пятичасовое исследование обстоятельств выживания людей на фоне колоссальной катастрофы, с расследованием ее причин и обстоятельств", а в картине - "совершенно другая история". По словам Роднянского, создатели фильма концентрируются на человеческом поведении, на проживании обычными людьми обстоятельств трагедии и на самопожертвовании, которое было продемонстрировано тогда многими.

Соответственно, и "инструментарий" используется совершенно другой. "Одно дело - сериал для малого экрана, другое - большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката", - акцентирует продюсер. Добавляя, что лента будет ориентирована прежде всего на молодую аудиторию. Тогда как сериал - это "глубокое психологическое расследование, интересное разным возрастам, но прежде всего - более взрослой аудитории".

"Хотя в целом мы делаем одно дело", - подытожил Роднянский.

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