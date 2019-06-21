Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия внесли поправки в Соглашение о взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Хорватии 2010 года, которые облегчат визовый режим между двумя странами. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Соглашение позволяет сохранить в наших двусторонних отношениях ранее существовавшую визовую практику, которая существенно отличается от той, которая принята в большинстве стран ЕС, - говорится в сообщении. - Внесенные изменения закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, аварийно-спасательных бригад в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки". Право на безвизовой въезд и пребывание на территории принимающего государства предоставляется гражданам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также сотрудникам, направляемым на работу в диппредставительства в течение всего срока аккредитации.

По мнению российских дипломатов реализация нового соглашения призвана способствовать укреплению дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Хорватией и развитию взаимовыгодных контактов в различных областях двустороннего сотрудничества.