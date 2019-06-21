Россиянин Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал травяного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает два миллиона евро. Другой соотечественник Карен Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в немецком Галле.

Ведущие теннисисты продолжают подготовку к стартующему 1 июля Уимблдону, третьему по счету турниру серии Большого шлема в сезоне.

В пятницу Медведев со счетом 6:2, 6:2 переиграл Диего Шварцмана из Аргентины в четвертьфинале турнира в Лондоне. Поединок продолжался 1 час 17 минут. Россиянин, получивший от организаторов четвертый номер посева, сделал 7 эйсов и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

За выход в финал Медведев поборется с победителем матча между двумя французами - Жилем Симоном и Николя Маю, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Хачанов, третий номер посева, со счетом 2:6, 6:7 (4:7) уступил итальянцу Маттео Берреттини и завершил борьбу на турнире в Галле на стадии четвертьфинала. Соперники провели на корте полтора часа.