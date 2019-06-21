Российские легкоатлеты выступят в Минске под флагом РФ

Европейские игры в Минске станут первыми за несколько лет международными спортивными соревнованиями, на которых российские атлеты выступят под своим флагом, а не в нейтральном статусе. Об этом на открытии Дома болельщиков команды России, состоявшемся в Минске, заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

- На всех комплексных соревнованиях команда представляет Олимпийский комитет. Олимпийский комитет России - полноправный член международного олимпийского движения. Поэтому вся команда будет выступать под флагом Российской федерации. И легкоатлеты в том числе, - сказал Колобков.

Напомним, что Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах, поэтому на соревнованиях под ее эгидой спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе, получая индивидуальные приглашения.

Что касается задач российских атлетов на II Европейских играх, которые стартуют в Минске, то они самые амбициозные.

- Состав команды 223 человека - они выступят во всех дисциплинах, во всех видах спорта. Большая часть этой команды будет принимать участие в Олимпийских играх в Токио. Для них это очень важные проверочные соревнования. Уверен, что мы в ряде видов спорта - художественной гимнастике, дзюдо, боксе, самбо - будем бороться за самые высокие места. Думаю, на 70-80 медалей различного достоинства можем рассчитывать, - сказал Павел Колобков. - Конкуренция будет серьезная. Но чем борьба будет упорнее, чем больше стран завоюет здесь медали, тем весомее перспективы этих Игр и результат будет более значимый.

Следующие Европейские игры, скорее всего, состоятся в 2023 году в польском Кракове. Обсуждалась идея провести их в Казани, но в итоге Россия не стала подавать заявку. Министр спорта объяснил, почему.

- Мы подали заявку на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Практически в те же сроки провести два таких глобальных, масштабных мероприятия с огромным количеством участников, естественно, очень сложно. В начале июля мы презентуем в Неаполе заявку на Универсиаду. Надеемся получить эти соревнования, - сообщил Павел Колобков.