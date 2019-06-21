Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси

Российские военнослужащие прибыли в Минск, чтобы принять участие в мероприятиях на День независимости Белоруссии. В военном параде примут участие около четырех тысяч солдат и офицеров. А также воспитанников военных училищ.

"Пеший парадный расчет представлен личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии", - говорится в официальном сообщении.

В составе механизированной колонны от России пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А. В воздушном параде будут задействованы прибывшие накануне российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 из бригады армейской авиации Западного военного округа РФ.

Военный парад пройдет вечером 3 июля в центре Минска. По традиции его откроют воспитанники суворовского училища, вслед за которыми перед трибунами пронесут копию Знамени Победы и штандарты фронтов, принимавших участие в операции "Багратион".

Справка "РГ"

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. С 1996 года эта дата отмечается как День независимости Республики Беларусь.