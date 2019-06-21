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Текст:   Евгений Гайва: 
13:49 21.06.2019

Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "Мы, соответственно, внутри думаем и обсуждаем, как исполнить", - цитирует Ведяхина ТАСС.

Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена

Ранее Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что банки во многих случаях отказывались пересчитывать ранее выданные ипотечные кредиты по ставке 6 процентов годовых из-за ошибки правительства и соответствующих структур. Кроме того, Минфин не выделил достаточно финансовых ресурсов банкам по программе компенсации льготной ипотеки, отметил президент.

На данный момент по телефонам "горячей линии" представители Сбербанка сообщают клиентам, что "вопрос пересчета уже оформленных ипотечных кредитов под 6 процентов годовых прорабатывается". Сроки принятия решения представители банка не уточняют.

Вместе с тем, в банке ВТБ по телефонам горячей линии поясняют, что готовы рассматривать вопрос о рефинансировании ипотечных кредитов, привлеченных в других банках, под 6 процентов годовых, если речь идет о жилье, строительство которого завершено, и на которое уже оформлено право собственности. Строящиеся объекты должны быть аккредитованы.

Фото: Pixabay
Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку на строительство дома

В акционерном обществе "ДОМ.РФ" (ранее "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию") также поясняют, что готовы рефинансировать ипотечные кредиты под 6 процентов годовых по готовым объектам. Рефинансирование по строящимся объектам возможно, если этот объект аккредитован в агентстве.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6 процентов была запущена в начале 2018 года по поручению президента. Она действует для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программа предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке.

По условиям программы, государство возмещает банку разницу по ставке между 6 процентами и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6 процентов предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.

По данным Центробанка, за февраль - декабрь 2018 года в рамках программы было выдано или рефинансировано 4,5 тысячи ипотечных кредитов.

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