В Госдуме рассказали о цели провокации в Тбилиси

Срыв радикалами заседания Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси - это заранее продуманная акция для осложнения отношений с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент МАП Сергей Гаврилов.

Накануне участие Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии генассамблеи МАП обернулось скандалом. Президент организации открыл заседание сессии в здании парламента Грузии, сидя в кресле председателя парламента. Это вызвало возмущение радикалов. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента, не дав возможность продолжить работу генассамблеи. Позже было принято решение о ее завершении и отъезде российской делегации. Эти события стали поводом для митинга: несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. В ходе протестов пострадали более 70 человек.

Сам Гаврилов назвал выступления радикалов в Тбилиси попыткой осложнить отношения России и Грузии. "У нас хорошо развиваются отношения в культуре, экономике, туризме. И многим это не нравится", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Парламентарий также считает, что был нанесен удар по имиджу Грузии как гостеприимной страны. "Грузия нас пригласила, дала письменные гарантии безопасности, - подчеркнул Гаврилов. - У грузин никогда не принято приглашать гостя, на него нападать и угрожать его убийством".

Глава МАП также отметил, что одной из целей протестующих была дискредитация православия в Грузии. Акция управлялась в том числе англоговорящими инструкторами, уточнил Гаврилов в комментарии РИА Новости. По его словам, у протестующих были заранее подготовлены плакаты, "кричалки", а заседание ассамблеи стало лишь поводом для начала выступлений.