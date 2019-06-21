Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном

Китайский лидер рассказал, что прибыл ради укрепления и продолжения дружбы между КНР и КНДР, а также для содействия процессу политического урегулирования проблемы Корейского полуострова. Председатель КНР выразил уверенность, что нынешний визит даст возможность сообща определить будущее двусторонних отношений КНР и КНДР.

По словам Ким Чен Ына, в нынешней обстановке визит Си Цзиньпина имеет позитивное значение как в плане ретроспективного взгляда на 70-летнюю историю отношений между КНДР и КНР, так и в плане взгляда в будущее; одновременно это сигнал внешнему миру о нерушимости дружбы между двумя странами.

КНДР высоко ценит роль Китая в процессе урегулирования проблемы Корейского полуострова и рассчитывает на дальнейшее усиление контактов и координации с китайской стороной, чтобы всеми силами содействовать прогрессу политического урегулирования.