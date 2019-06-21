Снятый по роману Владимира Мединского фильм выйдет на Первом канале

В кинотеатре "Иллюзион" министр культуры России Владимир Мединский представил документальную драму "Смоленская оборона".

- Осада Смоленска 1609-1611 годов от оккупантов Речи Посполитой - это как блокада Ленинграда и подвиг Брестской крепости, вместе взятые, - начал общение с залом Мединский, автор романа "Стена", по которому снят фильм "Смоленская оборона". - Блокадный город и его крепость-стена почти на два года задержали продвижение врага на Москву во времена Великой Смуты. Еще они дали веру в свои силы, которые родили народное ополчение Минина и Пожарского.

Дальше писатель Мединский "включил" министра: он завалил зрителей и слушателей, отлетавшими как рикошет вопросами: "Какой Кремль больше - Москвы или Смоленска? Где больше башен?" Ответы министра обезоружили:

- Да вы хитрее меня.

Зрители - учителя истории, преподаватели вузов, ученые РАН - сообщили автору "Стены", что это он и на них ссылался, когда писал в романе, что Смоленский кремль с его крепостью-стеной в 6,5 километров и 38 башнями - самая мощная крепость Европы по тем временам. О ней и об осаде польско-литовским войском под командованием короля Сигизмунда III Смоленска Владимир Мединский и написал приключенческий роман "Стена". Теперь по его книге снята игровая драма "Смоленская оборона".

В основе фильма - судьба стрельца Алешки Скоморохова, который стал участником и свидетелем многих событий Великой Смуты. Она мучила Московскую Русь в начале XVII века, когда после смерти царя Фёдора, сына Грозного, пресеклась династия Рюриковичей. Авторы фильма глазами Алешки-стрельца, служившего при дворе, показывают период "безцарствования" Руси - правление Бориса Годунова, Лжедмитрия I и II, князей Шуйских и "семибоярщины". Используя их, Речь Посполитая хотела посадить на русский трон короля-католика, но Смоленск стал центром народного сопротивления, а его символом - воевода Михаил Шеин.

О нем Алешка-стрелец, попавший в котел осады Смоленска, говорит с особым трепетом. Как мы о героях Великой Отечественной войны. Фильм глазами Алешки реконструирует историю так, что зритель понимает, почему воевода Шеин был и "молодогвардейцем", и "маршалом Жуковым", возглавившим оборону Смоленска, и "Зоей Космодемьянской", когда попал в плен к полякам, и жертвой "ГУЛАГа", когда бежал из Варшавы к своим.

- Игровой формат применительно к забытой истории, спорный, он спрямляет историю, но спасительный, - считает зритель и учитель истории из Смоленска Дмитрий Жидков. - Иначе, особенно молодого зрителя, не заинтересуешь. Другое дело, что решения показывать фильм в широком прокате - по стране - нет. А на телевидении цикл "Среда истории" идет, но или утром, когда все еще спят, или после полуночи, когда дети точно спят.

Жидков рассчитывает на канал YouTube, который использует на своих уроках. А широкий зритель, помимо кинотеатра "Иллюзион", "Смоленскую оборону" увидит в День народного единства - 4 ноября на Первом канале. Тогда он узнает, как оборона Смоленска вдохновила Минина и Пожарского на народное ополчение. И еще о том, что до возвращения Смоленска в состав России в 1684 году Алешка Скоморохов дожил почти 80-летним стариком.

Досье "РГ"

"Забытые войны России" - цикл документально-игровых фильмов о войнах от Древней Руси до Отечественной войны 1812 года. Проект через войны с титанами - Византией, Золотой Ордой, Швецией, Османской империей, Персией, Францией - рассказывает о становлении российского государства и нации.