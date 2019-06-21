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21.06.2019 10:49
Рубрика: Общество

Социологи: Треть девушек ходит на свидания ради бесплатного ужина

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с молодым человеком вовсе не из-за романтических чувств, а преследуя более банальные и корыстные цели - ради возможности бесплатно поужинать. К таким неожиданным выводам пришел американский ученый из университета города Азуса Брайан Коллиссон со своей командой. Результаты их наблюдений опубликованы в журнале SPPS.

Отмечается, что предпосылкой для организации такого исследования послужили опубликованные в американских СМИ многочисленные рассказы о том, что девушки идут на встречу с мужчиной ради бесплатного обеда или ужина. Ученые решили выяснить, насколько верно подобное предположение. Для этого они набрали группу из 800 девушек-добровольцев, которым предложили пройти социологический опрос для составления в психологического портрета и выяснения их отношения к подобным несерьезным свиданиям. Результаты исследования удивили самих ученых - оказалось, что ради бесплатного ужина на рандеву с мужчиной ходили 33 процента респондентов.

Фото: depositphotos.com
Девушка рассказала в Сети о своем самом мрачном свидании

Составленный психологический портрет помог ученым выявить определенный тип женщин, прибегающих к столь корыстному методу. Все они обладают так называемой "темной триадой": страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались строгих традиционных представлений о социальных ролях мужчин и женщин.

Впрочем, в защиту девушек ученые также добавили, что такой ответ могли дать и те представительницы прекрасного пола, которые просто не захотели признаться в том, что их свидание прошло неудачно.

Любопытно, что подобные формы поведения могут быть характерны не только для девушек, мужчины также могут использовать подобный "прием", отмечают американские социологи. Подробное исследование они собираются провести уже в ближайшее время.

Общество Соцсфера Социология
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