Совфед рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 26 июня

В повестку следующего пленарного заседания Совета Федерации 26 июня внесен федеральный закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности". Проект повестки размещен на сайте верхней палаты парламента.

Документ представит глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее профильные комитеты верхней палаты и ее председатель Валентина Матвиенко заявляли, что сенаторы поддержат президентский закон, внесенный в ответ на одностороннее решение США.

Россия неоднократно высказывала свою озабоченность по поводу последствий такого шага для международной безопасности, заявила Матвиенко 30 мая. Она напомнила, что Москва предлагала обсудить ситуацию и начать взаимный мониторинг выполнения требований ДРСМД.

"Но это не было нужно нашим партнерам, они приняли решение в одностороннем прядке выйти (из договора), и нам не удалось убедить их, несмотря на неоднократные попытки это сделать", - констатировала спикер. "Совет Федерации после Государственной думы, безусловно, поддержит это решение", - заявила она.

