"Спартак" объявил о покупке Эсекеля Понсе

Московский "Спартак" официально объявил о приобретении аргентинского нападающего "Ромы" Эсекеля Понсе. Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.

"Спартак" и "Рома" согласовали условия перехода в российский клуб нападающего Эсекеля Понсе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт, сообщает сайт "Спартака".

В минувшем сезоне футболист, права на которого принадлежали "Роме", выступал в чемпионате Греции за афинский АЕК. В 43 сыгранных матчах Понсе сумел забить 21 мяч, став вторым бомбардиром греческого чемпионата.

Покупка Понсе говорит о том, что руководство "Спартака" нашло вариант для трансфера либо Зе Луиша, которого очень хочет видеть в своих рядах главный тренер "Порту", либо найден вариант продажи Луиса Адриано. В любом случае оставлять в команде сразу троих форвардов-легионеров "Спартак" не будет.