Студент из США убит на западе Мексики

Убийство американского студента произошло в мексиканском городе Гвадалахара на западе страны. Еще один молодой человек был похищен.

Оба студента с мексиканскими корнями, но являются гражданами Соединенных Штатов. Они учились на медицинском факультете Автономного университета Гвадалахары, передает РИА Новости.

Инцидент произошел возле одного из местных баров, который часто посещали погибший и похищенный американцы. Жертва скончалась от огнестрельного ранения. О судьбе второго американца пока ничего не сообщается.